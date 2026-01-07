Синовете на Божинов и Кривия стартираха подготовка с емблематичен отбор от Първа лига

Локомотив Пловдив започва своята зимна подготовка в сряда, 7 януари. „Черно-белите“ провеждат първото си занимание от 12:00 часа на помощния терен на „Лаута“. Общо 28 футболисти започват днес. Един от тях е на проби - Георги Трифонов.

В Локомотив още чакат част от звездите си да започнат тренировки

Към групата има и редица момчета от школата на клуба, сред които синовете на Александър Александров - Кривия и Валери Божинов, носещи техните имена. Димитър Илиев е контузен и няма да вземе участие в днешното занимание. Той претърпя интервенция на коляното си. Капитанът ще бъде с шина до 22 януари.

По-късно към тренировките под ръководството на Душан Косич ще се присъединят Хуан Переа, Крист Лонгвил, Енцо Еспиноса, Лукас Риян и Франсиско Политино.

