Локомотив Пловдив също се нареди на опашката за нежелан в Левски

Локомотив Пловдив стана поредният български отбор, който се нареди на опашката за един от футболистите, които се оказаха ненужни в Левски. Става въпрос за 24-годишния десен краен защитник на „сините“ Патрик-Габриел Галчев. Както е известно, бекът не попада в сметките на треньора Хулио Веласкес за пролетния дял от шампионата и поради тази причина ръководството на столичани му търси нов отбор, в който да продължи кариерата си.

Патрик-Габриел Галчев може да подсили „смърфовете“

Според информация на колегите от „Тема спорт“ Патрик-Габриел Галчев може да подсили Локомотив Пловдив като преотстъпен от Левски. В момента на неговия пост „смърфовете“ разполагат с Адриан Кова, но към него има сериозен интерес от отбори от Турция и ако се стигне до трансфер, то „черно-белите“ ще вземат доскорошния национал на България.

Още два тима от Първа лига искат десния бек на Левски

Локомотив Пловдив обаче не е единственият роден тим, който иска да вземе Галчев. Интерес към 24-годишния футболист има още от страна на Септември София и Добруджа. За последно десният бек игра под наем в Локомотив София, но договорът за преотстъпване приключи и той трябваше да се завърне на стадион „Георги Аспарухов“. Очаква се в следващите дни да има повече яснота около бъдещето на Патрик-Габриел Галчев, който е обвързан с Левски до края на настоящия сезон.

ОЩЕ: Официално: Левски продаде Цунами в Турция!