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Славия срещу Левски: Ето кога ще се играе отложеното дерби

18 август 2026, 15:22 часа 732 прочитания 0 коментара

Левски се възползва от правото си да отложи един мач от Първа лига, за да запази силите на играчите си за плейофите за Шампионска лига, където ще срещне АЕК Атина в директна борба за място в основната фаза на най-комерсиалния европейки футболен турнир. "Сините" избраха да изиграят по-късно дербито със Славия от петия кръг, което ще се проведе на стадион "Александър Шаламанов". Българският футболен съюз обяви програмата за осмия кръг на Първа лига и новата дата за дербито.

Осмият кръг ще предложи интересни мачове

В осмия кръг на Шърва лига ще наблюдаваме много интересни двубои. Сблъсъкът между първия и втория от миналия сезон Левски и ЦСКА 1948 ще се проведе на 5 септември, от 21:15 ч. на "Герена". ЦСКА ще гостува на сензацията от началото на сезона Спартак Варна, а мачът ще се играе на 5 септември, от 19:00 ч., на стадион "Спартак". Лудогорец гостува на Локомотив София на 6 септември от 21:15 ч. Друг силен двубой ще бъде този между Арда Кърджали и Ботев Пловдив на 4 септември от 19:00 ч., който ще се изиграе в Кърджали.

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Левски - Славия

Славия - Левски ще се изигаре на 7 септември

Именно в осмия кръг ще се изиграе и отмененото дерби между Славия и Левски. То ще се проведе на 2 септември, на стадион Александър Шаламанов, с начален час 20:00 ч. Останалите срещи от осмия кръг са Септември София - Ботев Враца на 4 септември от 19:00 ч., Локомотив Пловдив - Чермо море на 6 септември от 19:00 ч. и Дунав Русе - Славия на 7 септември от 20:30 ч.

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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