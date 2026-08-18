Младоженци загинаха в катастрофа с хеликоптер на гръцкия остров Сифнос

Двойка младоженци от Великобритания и гръцки пилот са загинали в катастрофа с хеликоптер вчера на остров Сифнос в Егейско море. Двойката е избрала цикладския остров за своето сватбено пътешествие.

Според информацията пилотът на машината е бил опитен. Разследването на причините за катастрофата продължава. Според авиационни експерти една от водещите към момента версии е за бързо развила се механична повреда, довела до загуба на контрол над хеликоптера, съобщава гръцкото издание "То Вима".

Видеозапис от последните моменти преди катастрофата показва, че машината започва да се върти около оста си.

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Посочва се също, че разследващата комисия се очаква да провери подробно и историята на техническата поддръжка на хеликоптера, за да установи дали е имало конструктивна или механична повреда.

Зам.-кметът на Сифнос Манолис Футулакис съобщи пред телевизия "Алфа" вчера, че според очевидци на инцидента се е чул необичаен звук и малко след това хеликоптерът е паднал на земята.

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