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Разкриха "тайния коз" на Левски, който може да реши мача с АЕК Атина

18 август 2026, 12:27 часа 710 прочитания 0 коментара

Остават броени часове до най-важния мач на Левски от началото на сезона. "Сините" посрещат гръцкия шампион АЕК Атина на Националния стадион "Васил Левски" в първия плейофен мач за влизане в Шампионска лига. Срещата ще се изиграе във вторник, 18 август, от 22:00 часа българско време. Ако тимът на Хулио Веласкес се справи с този съперник, ще играе в груповата фаза на най-елитния европейски турнир. В противен случай, ще трябва да се задоволи с участие в Лига Европа.

Предимството на Левски в първия мач

Преди първия двубой бившият играч на "сините" Антони Белмонт, който добре познава и гръцкия футбол, даде своята прогноза. Халфът оцени шансовете на двата тима и посочи силните и слабите страни на АЕК Атина. Накрая той каза кой може да изиграе ключова роля за класирането на българския шампион.

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"Левски има добър шанс срещу АЕК. Отборът е в добра форма с доста добри играчи. АЕК също има силен състав. Надявам се, че Левски ще се представи добре. Бих дал предимство на "сините". Подкрепата на феновете ще е ключова", започна Белмонт, след което коментира гръцкия шампион: "АЕК е много балансиран отбора. Те имат добри играчи и солиден състав. Те го доказаха през миналата година. Двата мача са като финал. Всичко е възможно в две срещи. Психиката ще бъде ключът между двата състава със силна идентичност."

Антони Белмонт

"Бих заложил на гол на..."

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Бившият халф вярва, че Левски ще има огромно предимство с това, че домакинства в първия мач, тъй като ще натрупа сериозно психологическо преимущество преди реванша. Той е сигурен, че "сините" фенове ще имат огромна роля в двубоя. Накрая Белмонт посочи един играч на Левски, който би могъл да реши резултата: "Бих заложи за гол на Кристиан Димитров. Той е много важен играч и в оспорван мач може да направи разликата със своето присъствие при статични положения. Отборът на Левски трябва да внимава с Лука Йович, но там отново Димитров ще бъде ключов, тъй като ще трябва да се справи с него."

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Шампионска лига Левски АЕК Атина Антони Белмонт
Дария Александрова
Дария Александрова Редактор
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