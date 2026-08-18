Парите на кабинета "Гюров": Иван Христанов си търси половин милион евро, друг бивш министър с инвестиция за 2 млн.

Над 100 хиляди евро (106 499) в три банкови сметки декларира бившият служебен премиер Андрей Гюров в декларацията си за имущество и интереси, подадена към момента на освобождаването му от длъжността - 8 май 2026 г. В документа се вижда, че съпругата му Станислава притежава още около 7500 евро в две свои сметки. По един от банковите акаунти на двамата е в чужбина.

Бившият подуправител на БНБ има и вземане от местни лица по инвестиционен заем в размер от 85 000 евро - "по договор за сътрудничество и съвместна дейност".

Миналата година Андрей и Станислава Гюрови са си купили нов автомобил БМВ за 25 565 евро, а през 2020 г. - мотоциклет "Триумф" на стойност 5113 евро. Сред имотите им виждаме общ апартамент в Благоевград с площ от 103 кв. м, купен през 2021 г. за 48 750 евро. Семейството притежава и половината от апартамент в София с площ от 84 кв. м - през 2004 г. за този дял са платени общо 10 226 евро. От 2003 г. имат и общ гараж в столицата, купен за 3323 евро. И двамата имат по 1/6 дял от нива в Благоевград на стойност 767 евро, с дата на придобиване 2010 г.

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Андрей Янкулов с 57 000 евро в три сметки

Снимка: Андрей Янкулов, БГНЕС

Служебният министър на правосъдието в кабинета "Гюров" - Андрей Янкулов, е декларирал през юни тази година, че притежава 57 853 евро в три банкови сметки у нас. Съпругата му Лилия Трайкова разполага с 4528 евро. Тя кара и лек автомобил "Мазда СХ-30", купен през 2022 г. за 39 400 евро.

През 2024 г. Лилия Трайкова е купила апартамент в София с площ от 80 кв. м за 245 000 евро. Бившият прокурор, а впоследствие и член на Антикорупционния фонд (АКФ), притежава 1/4 от апартамент в столицата, придобита през 2024 г. без заплащане на сума. Има и 1/20 от парцел в село Арчар, Община Димово, с площ 1014 кв. м.

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Емил Дечев с апартамент в популярна морска дестинация в Гърция

Вътрешният министър в правителството на Гюров - Емил Дечев - е декларирал 83 546 евро в сметка у нас. През 2017 г. си е купил "Тойота Корола" за 18 038 евро. Има апартамент с площ 60 км. м в Паралия Офринио - една от най-популярните дестинации за българските туристи в Северна Гърция, на крайбрежието на Егейско море. Придобит е през 2022 г. за над 95 хиляди евро.

Дечев притежава и апартамент в София от 2008 г. - с площ 71 кв. м и цена от 82 648 евро. Той е собственик и на половината от апартамент с площ 115 кв. м в Плевен, за който не е плащал сума за придобиване през 2023 г.

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Снимка: Емил Дечев, Actualno.com

Съпругът на Надежда Нейнски с голямо участие в 4 фирми

Министърът на външните работи в бившето служебно правителство Надежда Нейнски е декларирала 10 000 евро в банковата си сметка. Съпругът ѝ Светлин Нейнски изплаща потребителски кредит за над 30 000 евро, с лихва 4,64%. Той е едноличен собственик на дружествата "Ню Дженерейшън Мууви" ЕООД и "М Джи Дистрибюшън" ЕООД в София, като освен това има 50% дял в "Индипендънт Груп" ООД и в "Сити Хаус Инвест" ООД.

Двамата имат "Мерцедес Бенц", придобит през 2017 г. за 24 295 евро. Съпругът на Нейнски притежава частично 8 ниви в Община Белоградчик. Там той е собственик и на къща с двор (1/2 част), за която не е платил пари за придобиване през 2020 г. Надежда Нейнски има още от 2005 г. апартамент в София с площ 95 кв. м, а със съпруга ѝ притежават още един апартамент в столицата - с площ 112 кв. м, купен през 2011 г. за 135 000 евро.

Снимка: Министерски съвет

Иван Христанов с редица имоти и вземания за над половин милион евро

Бившият министър на земеделието в служебното правителство на Андрей Гюров - Иван Христанов - е отчел, че притежава 6353 щатски долара, или 5555 евро в чуждестранна сметка. Има обаче над 563 000 евро вземания по паричен заем към компанията "Захариус" ЕООД, както и още едно вземане - за 13 000 евро - по заем, даден на фирмата "Хермес Стратиджик Алайънс" ЕООД. Интересното е, че той също така дължи пари на "Хермес" по заем - 5915 евро, а съпругата му Ива Палма дължи средства на "Захариус" - по заем за 63 745 евро. В декларацията се виждат и още задължения на двамата, включително към "Кредит Революшън България" ЕООД.

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От декларацията по-надолу става ясно, че "Кредит Революшън" и "Хермес Стратиджик Алайънс" са 100% собственост на Ива Палма. Тя притежава напълно и "Пауново Изток" ЕООД.

Двамата имат коли "Рено Клио", "Субару Импреза" и "Фолксваген Мултиван", купени общо за над 128 хиляди евро.

Христанов, който обяви, че ще се кандидатира на есенните президентски избори, е ползвател на два апартамента с две мазета, плюс два гаража, в София - става ясно, че те са чуждо имущество. Отбелязаната цена по договор за наем е 0 лева. Отделно, съпругата му има апартамент в столицата с площ 102 кв. м. Христанов притежава нива с двуетажна жилищна сграда и стопанска постройка в село Игнатица, Община Мездра (разгъната застроена площ - 251 кв. м), придобита за 1186 евро през 2015 г. Има и друга нива с жилищна сграда в същото село, купена през 2008 г. за 1533 евро. Общо е декларирал еднолично притежание на 7 ниви и 2 ливади в с. Игнатица.

Христанов е купил акции в Amazon на стойност 376 183 евро. Той има 15% дял в "И Ем Пи Инвест България" АД.

Снимка: БГНЕС

Двама бивши министри с по над 200 000 евро, семейството на друг е с 15 имота

Прави впечатление също така, че бившият служебен министър на труда и социалната политика Хасан Адемов разполага с 226 000 евро в 4 банкови сметки у нас, плюс още около 15 000 евро налични парични средства.

Бившият военен министър Атанас Запрянов пък е с още повече средства в двете си банкови сметки в България - общо 264 710 евро. Съпругата му е декларирала още над 25 000 евро по сметките си у нас.

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Служебният министър на образованието и науката в кабинета "Гюров" - Сергей Игнатов - разполага с над 66 000 евро, но при него е интересно, че заедно със съпругата си има цели 15 имота - къщи с дворове, апартаменти, гаражи, парцели - придобити от 1993 до 2025 г. Най-новата покупка е на Игнатов от миналата година - къща с двор в село Арчар, Община Димово. Бившият министър е посочил, че притежава 3/4 от имота, а срещу цена на придобиване пише 0 лева. Отделно, семейството има дялове в гори и ниви в Община Мездра и Община Брегово.

Снимка: Сергей Игнатов, БГНЕС

Бившият служебен министър на здравеопазването Михаил Околийски и съпругата му имат шест апартамента, два гаража, две вили и магазин в София и Бургас. Не притежават всичко на 100% - за 7 от имотите е отбелязано в декларацията, че са 1/6 собственост на Мариана Околийска. Срещу всички имоти е записана сумата от 0 евро, освен срещу един - гараж за над 25 000 евро в София, взет през 2023 г. от бившия министър.

През 2023 г. двамата са си купили автомобил "Субару" за 24 000 евро. Околийски има 55 540 евро налични средства, плюс още 50 000 евро в банкова сметка в страната. Вложил е 10 000 евро в инвестиции.

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Юлиян Попов: Инвестиция за над 2 млн. евро

Министърът на околната среда в кабинета "Гюров" Юлиян Попов декларира близо 95 000 британски паунда в чуждестранна сметка и 124 000 евро в сметка у нас. Екоекспертът, който е старши научен сътрудник брюкселския мозъчен тръст Strategic Pespectives, е вложил цели 1,8 млн. британски паунда (или над 2 млн. евро) в инвестиции в чужбина.

Снимка: Юлиян Попов, Actualno.com

*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT.