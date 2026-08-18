ЦСКА се размина с млад нападател на Лудогорец

Трансферната дейност в Борисовата градина продължава на пълни обороти. Към този момент от лятото ръководството на ЦСКА обяви пет нови попълнения. Става въпрос за Каталин Иту, Жоел Цварц, Тамиму Уори, Жан-Филип Гбамен и Стефано Сенси. Преди дни спортният директор на "армейците" Валентин Илиев заяви, че клубът не е приключил с лятната селекция, от което стана ясно, че очакват още нови футболисти.

ЦСКА изпусна млад нападател от Лудогорец

По последна информация ЦСКА проявяваше интерес към бившия нападател на Лудогорец - Филип Гигов. Младият талант, роден през 2007 година, е свободен агент, след като договорът му с "орлите" изтече в началото на лятото и не беше подновен. Той е роден в София, но прекара последните няколко години в Разград. В този период Гигов бе част от третия и втория тим на Лудогорец, а наскоро получи шанс и в представителния отбор. Сега той е готов за следващото предизвикателство в кариерата си.

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Гигов ще играе в друг тим от Първа лига

Предполагаше се, че ако Гигов подпише с ЦСКА, първоначално той ще подсили втория отбор на "армейците", където ще има възможност да продължи развитието си и да се бори за място в първия състав. Според информация на "Блиц", представителите на младия нападател са се срещнали с ръководството на "червения" клуб. Изглежда, до споразумение не се е стигнало, тъй като Ботев Враца официално обяви привличането на младия нападател. Клубът избегна да разкрие подробности за продължителността на договора и финансови параметри, като акцентът в обявата бе върху спортните качества и пътя на Гигов.

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