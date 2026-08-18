Заради интереса на Галатасарай: Юнайтед пробва да задържи капитана си с нов договор!

Манчестър Юнайтед иска да удължи договора на халфа и капитан на тима Бруно Фернандеш. Това съобщи изданието „The Athletic“. Както е известно, турският гранд Галатасарай проявява сериозен интерес към играча, но „червените дяволи“ настояват, че не искат да го продават. Самият халф също е изразил желание да остане в настоящия си клуб.
Бруно Фернандеш няма намерение да напуска Юнайтед
🚨🔴 Manchester United new deal proposal has been sent to Bruno Fernandes in May.— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 18, 2026
The negotiations continue on length of contract, salary, €65m clause
included into current deal.
No Galatasaray move planned this summer: #MUFC want him to stay.
🎥➕ https://t.co/klA5QP9jch pic.twitter.com/7DznKFZ7ch
Клаузата за освобождаване на Фернандеш от 57 милиона паунда за чуждестранни клубове също е изтекла. Халфът е с „червените дяволи“ от януари 2020 г. През миналия сезон Фернандеш участва в 37 мача във всички турнири, отбелязвайки девет гола и давайки 22 асистенции.
Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г. Според информация, предоставена на портала „Transfermarkt“, пазарната стойност на футболиста е 35 милиона евро.
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