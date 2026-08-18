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Заради интереса на Галатасарай: Юнайтед пробва да задържи капитана си с нов договор!

18 август 2026, 14:55 часа 359 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Заради интереса на Галатасарай: Юнайтед пробва да задържи капитана си с нов договор!

Манчестър Юнайтед иска да удължи договора на халфа и капитан на тима Бруно Фернандеш. Това съобщи изданието „The Athletic“. Както е известно, турският гранд Галатасарай проявява сериозен интерес към играча, но „червените дяволи“ настояват, че не искат да го продават. Самият халф също е изразил желание да остане в настоящия си клуб.

Бруно Фернандеш няма намерение да напуска Юнайтед

Клаузата за освобождаване на Фернандеш от 57 милиона паунда за чуждестранни клубове също е изтекла. Халфът е с „червените дяволи“ от януари 2020 г. През миналия сезон Фернандеш участва в 37 мача във всички турнири, отбелязвайки девет гола и давайки 22 асистенции.

Настоящият му договор с клуба е до лятото на 2027 г. Според информация, предоставена на портала „Transfermarkt“, пазарната стойност на футболиста е 35 милиона евро.

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Манчестър Юнайтед Галатасарай Бруно Фернандеш
Бойко Димитров
Бойко Димитров Редактор
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