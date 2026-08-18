За мачовете с Левски: АЕК се подсили с нова звезда

Гръцкият шампион АЕК Атина успя да картотекира последното си попълнение Кервин Ариага за мачовете с Левски от плейофната фаза на Шампионската лига. Това стана ясно от списъка на играчи на тима от гръцката столица, заявен пред УЕФА. АЕК привлече националния халф на Хондурас от испанския Леванте преди ден, като плати за правата му около 3 милиона евро на клуба от Ла Лига.

Кервин Ариага е част от състава на АЕК срещу Левски

Кервин Ариага дори попадна в разширения състав на треньора Марко Николич за гостуването на АЕК Атина на Левски тази вечер, като от сръбския треньор зависи дали ще му даде минути и колко на стадион "Васил Левски". Ариага измести от групата на гърците национала на Руанда Хаким Сахабо. От Ариага се очаква да замести мексиканския халф Орбелин Пинеда, който бе движещ фактор за АЕК през миналия сезон, но през лятото бе продаден на Монтерей в родината си за 8 милиона евро.

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Ариага е играл в Хондурас, САЩ, Сърбия и Испания

28-годишният Ариага е изключително мощен физически, като не спира да тича по цял мач. Той започва професионалната си кариера в родината си, където играе за Платенсе и Маратон, а първият му отбор в чужбина е американският Минесота Юнайтед. След това той преминава в сръбския гранд Партизан, като отлично познава и обстановката на Балканите. Следва период под наем в испанския Реал Сарагоса, където е работил и треньорът на Левски Хулио Веласкес, където е забелязан от Леванте. Той има 42 мача и 4 гола за националния тим на Хондурас.

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