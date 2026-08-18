Белгийци отказаха 3 милиона евро от Лудогорец за крило

Белгийският елитен Синт Тройден е отхвърлил оферта от българския Лудогорец на стойност около 3 милиона евро за лявото крило Илиас Себауи. Това съобщи изданието „Belang van Limburg“. Според информациите роденият в Белгия 24-годишен марокански офанзивен футболист е оценяван на 9 милиона евро от клуба си.

Илиас Себауи е оценен на 9 милиона евро

👌| Ilias Sebaoui rondt de Limburgse counter keurig af! 🐥 #OHLSTV pic.twitter.com/ak7BWbkTMw — DAZN België (@DAZN_BENL) November 24, 2025

„Belang van Limburg“ изтъква, че Илиас Себауи има договор със Синт Тройден за още два сезона и от ръководството на отбора не са поставени под натиск да го продават, заради което нямат намерение да отстъпват от определената за него цена. Крилото бе закупен за 1 милион евро от нидерландския гранд Фейенорд преди малко повече от година, като вече записа 6 гола и 8 асистенции в 44 срещи за „жълто-сините“.

В кариерата си Илиас Себауи е защитавал още цветовете на родния си клуб Беершот, както и на Дордрехт и Хееренвеен. Фланговият футболист има и един мач за олимпийския отбор на Мароко до 23 години.

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