Правилото за 7-те години е грешно: Възрастта на кучето се изчислява по нов начин

Празнуването на рождения ден на кучето е едно от наистина чудесните неща, които можем да споделим и да се насладим в социалните мрежи. Част от забавлението е да изчислим на колко години е нашият приятел в "кучешки години", като традиционната оценка е да се броят седем човешки години за всяка година, която кучето ви е преживяло. Това е хубаво и просто изчисление. Но също така е и погрешно.

Снимка: Envato

Проучване от 2020 г. установи, че кучетата не остаряват с постоянна скорост, равна на седем пъти тази на човека. В някои етапи от живота си те остаряват много по-бързо от хората, а в други – по-бавно, което означава, че буквално трябва да се направи изцяло ново изчисление.

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Учени изчислиха новата формула за кучешката възраст, като събраха кръвни проби от 104 кучета (всички лабрадор ретривъри, предимно без роднинска връзка помежду си), от кученца до 16-годишни. След това те секвенираха моделите на метилиране в десетки хиляди участъци от ДНК и ги сравниха със съществуващи данни за метилиране от 320 човека на възраст от 1 до 103 години.

Снимка: Envato

Метилирането на ДНК е система за химическо маркиране, която помага да се регулира кои гени са активирани или деактивирани. С напредването на възрастта моделите на метилиране в десетки хиляди участъци от нашата ДНК се променят по предсказуем начин. Тези модели могат да се използват за изграждане на това, което учените наричат "епигенетичен часовник": молекулярна оценка на биологичната възраст, пише "Science Alert".

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В проучването младите кучета имат модели на метилиране, най-близки до тези на младите хора, докато по-възрастните кучета все повече приличат на по-възрастните хора, но между тях се наблюдават разлики.

Снимка: Envato

С други думи, изглежда, че кучетата преминават през голяма част от биологичното си стареене много рано в живота си, преди процесът да забави темпото си. Молекулярният часовник съвпада добре с някои основни физиологични етапи. Например, осемседмично кученце има епигенетична възраст, съответстваща приблизително на деветмесечно човешко бебе.

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Изследователите извеждат математическа формула, която превръща възрастта на кучето в човешка възраст: човешка възраст = 16 × ln (възраст на кучето) + 31, където ln (възраст на кучето) е естественият логаритъм на възрастта на кучето в календарни години.

Според тази формула едногодишно куче е на около 31 човешки години, двугодишното куче е равностойно на човек на 42 години, а четиригодишното куче преминава през средната възраст на около 53 човешки години. Забавянето на стареенето продължава, докато 12-годишното куче е на възраст, приблизително равна на тази на 71-годишен човек.

Снимка: Envato

Едно от ограниченията на проучването е, че то обхваща изключително лабрадори, а изследователите предупреждават, че различните породи кучета, които могат да имат коренно различна продължителност на живота, може да имат различни криви на превръщане на възрастта. Съществуват също така данни, че по-едрите кучета живеят по-кратко от по-дребните, кучетата от смесени породи живеят по-дълго, а кастрираните кучета също живеят по-дълго. Така че кучетата от различни породи или с различни размери (или различаващи се помежду си по някой от посочените по-горе начини) може да остаряват с различна скорост.

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Чихуахуа вероятно не остарява по същия начин като нюфаундленд (колкото и малкият приятел да вярва, че е толкова голям, колкото нюфаундленда). Но проучване, показващо метилирането на ДНК-то им, все още не е проведено, така че това все още не е известно.

Кучета, хора и мишки с подобно стареене

Снимка: Envato

Целта на цялата тази работа не е само да се създаде по-добър калкулатор за възрастта на кучетата, макар че това е доста забавна нова информация за любителите на кучета. Изследователите също така искат да разберат какво се променя в ДНК-то, докато бозайниците остаряват.

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Когато сравняват кучета, хора и мишки, те откриват 394 гена, чието метилиране се променя с възрастта по подобен начин при всичките три вида. Тези гени се групират в пет взаимосвързани мрежи, като повечето от тях участваха в развитието. Това подсказва, че стареенето може би не е напълно отделено от развитието. Вместо това, поне част от молекулярния механизъм, участващ в изграждането на организма, може да продължава да се променя през целия му живот, което означава, че стареенето е продължение на процеса на развитие.

Снимка: Envato

Така бозайници, разделени от милиони години еволюция, могат да носят удивително сходни молекулярни белези на стареене. И ако тези белези могат да се използват за превръщане на биологичната възраст между видовете, кучетата биха могли да се превърнат в особено полезен прозорец към процеса на стареене. В крайна сметка, както пишат авторите на проучването: "Кучетата споделят почти всички аспекти на своята среда с хората, включително фактори, свързани със стареенето, като диета и излагане на химикали." Така кучетата биха могли да помогнат на изследователите да разберат по-добре човешкото стареене и обратното.

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В крайна сметка целта е изследователите да намерят начини, които да помогнат както на хората, така и на кучетата да живеят по-дълго и по-здравословно. Засега обаче имаме нов трик за кучешки рожден ден. Следващия път, когато някой ви каже, че кучето му е на 47 години по човешки, можете любезно да му обясните, че смята погрешно, пише "Science Alert".

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