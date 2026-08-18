От Висшата лига до "Герена": Спрягат бивш директор на Арсенал за пост в Левски

Промените по високите етажи на "Герена" са на път да продължат. Както е известно, през месец април стана ясно, че футболният Левски ще има нов собственик. Впоследствие се разбра, че това ще бъде Атанас Бостанджиев. На 14 септември 2026 година ще се проведе Общо събрание на акционерите на "сините". На него се очаква да бъдат разгледани сериозни промени в Устава и структурата на управление на клуба, а властта да премине изцяло в ръцете на новия собственик. Междувременно Наско Сираков ще бъде признат за почетен президент на "Герена".

Спрягат бивш директор на Арсенал за преминаване в Левски

Седмици по-рано у нас се завъртя интересен слух. Според информация на "БЛИЦ", Бостанджиев е поканил голяма фигура в европейския футбол да бъде част от управата на Левски. Става въпрос за Едуардо Сезар Дауд Гаспар, известен още като Еду. Към момента няма споразумение и не е ясно дали ще се стигне до такова, тъй като предстоят финални преговори между двете страни.

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Кой е Еду?

Еду е бивш национал на Бразилия, като има 16 мача с жълтата фланелка. След края на кариерата си като играч той става директор по футболните въпроси на Коринтианс, а от 2016 до 2019 година е координатор на националния отбор на "селесао". Тогава той напуска поста си и потегля към Острова, където е назначен за технически директор на Арсенал. Три години по-късно той става спортен директор на "артилеристите". Еду напуска лондонския тим през 2024 година, а за последно бе директор по футболните въпроси на Нотингам Форест. Той се оттегля от този си пост след скандал със собственика Евангелос Маринакис.

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