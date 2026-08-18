Пратиха Левски в "девета глуха" срещу АЕК - "синята" машина на Веласкес бе тотално отписана

Българският шампион Левски получава сериозно признание за представянето си на терена, но букмейкърите не изглеждат особено впечатлени от шансовете на "сините" срещу АЕК Атина. Преди големия сблъсък на "Васил Левски" коефициентите поставят гръцкия шампион като фаворит както за победа в София, така и за продължаване към основната фаза на Шампионската лига.

АЕК влиза като изявен фаворит срещу Левски

Един от популярните световни букмейкъри дава 3.25 за успех на Левски, 3.10 за равенство и едва 2.15 за победа на АЕК. Така според предварителните очаквания на пазара именно гостите имат по-голяма вероятност да си тръгнат с успех от София.

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Още по-категорична е разликата при залозите за крайния победител в сблъсъка. Коефициентът за класиране на Левски е 3.50, докато за АЕК е само 1.28. Това означава, че гръцкият тим е определян като сериозен фаворит за преминаване на плейофа.

Любопитното е, че прогнозите идват на фона на силното представяне на Левски в европейските мачове и отличния игрови ритъм на "сините". Трябва да се отбележи още, че тимът на Хулио Веласкес вече има сериозна серия от официални срещи, докато АЕК е с далеч по-малко игрова практика.

Въпреки това пазарът категорично поставя АЕК над Левски. "Сините" ще имат възможност да опровергаят тези очаквания още тази вечер пред препълнените трибуни на "Васил Левски" от 22:00 часа, като можете да следите мача Левски - АЕК НА ЖИВО в Actualno.com!