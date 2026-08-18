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Музикалният лиценз за плажните барове струва само 0.43 € за всеки кв.м. за сезон

18 август 2026, 15:00 часа 612 прочитания 0 коментара
Снимка: МУЗИКАУТОР
Музикалният лиценз за плажните барове струва само 0.43 € за всеки кв.м. за сезон

От плажните барове и летните заведения, през басейните и аквапарковете, до летните базари и панаири – музиката е неизменна част от атмосферата и ключов фактор за създаването на запомнящи се преживявания за клиентите. Тя задава настроението, подобрява усещането за качество на услугата и превръща всяко посещение в емоционално преживяване. 

Един от митовете, свързани с лицензирането е, че процесът е скъп и труден. Собствениците на атракционните паркове, в това число аквапаркове и лунапаркове, заплащат 0.43 € за всеки кв.м. на сезон. При балнео, СПА и уелнес центровете, както и при плажове, които се озвучават от механичен носител, възнагражденията също са в размер на 0.43 € за всеки кв.м. за сезон, но не по - малко от 29.02 €. Възнагражденията, които басейните и плувните комплекси, трябва да заплащат са едва 3.02 € на шезлонг на година. Всички условия за лицензиране по актуалната тарифа, можете да видите тук

Уреждането на правата се случва в три лесни стъпки. В онлайн калкулатора на MusicPro се въвеждат вида на обекта, неговата площ и начина на озвучаване, за да стане ясно каква е сумата, която ползвателите трябва да заплатят. Заявката се подава през платформата, договорът се подписва в дигитална среда, а лицензът може да бъде заплатен онлайн.

Обектите, които работят сезонно, дължат възнаграждение само за периода от годината, през който функционират. В тези случаи възнагражденията се изчисляват пропорционално, като се взима предвид датата на отваряне и на затваряне на обекта. Ако обектът прекрати дейност по-рано от очакваното, МУЗИКАУТОР възстановява част от платената сума - пропорционално на времето, в което обектът не е работил. 

С плащането на лиценз за ползване на музика, бизнесите получават законен достъп до практически целия световен и български музикален репертоар, както и спокойствието, че използват музика в пълно съответствие със закона. Малко известен факт е, че 5% от стойността на лиценза, се инвестира в реализирането на редица инициативи в подкрепа на авторското творчество чрез Културния фонд на МУЗИКАУТОР. По този начин каузите на сдружението се превръщат в естествена част от социалната отговорност на бизнесите, които заплащат за музикален лиценз. Ето част от постигнатите резултати:

  • Конкурс „Авторска песен“ – инициативата стимулира създаването на 2 380 нови музикални произведения, в които са инвестирани над 1 200 000 евро. През 2026 г. Културният фонд ще подкрепи нови авторски проекти с още 110 000 евро;
  • МЛАДЕЖКИ КОНКУРС ЗА НОВА ПЕСЕН – надпреварата предоставя възможност за творческа изява и развитие на над 153 млади автори и изпълнители;
  • Talent Hub – проектът надгражда МЛАДЕЖКИЯ КОНКУРС, като дава възможност на част от участниците да реализират професионални видеоклипове в партньорство със студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“. До момента са създадени 9 авторски студийни видеа;
  • Конкурс „Музикални сезони“ – съвместната инициатива на МУЗИКАУТОР и Българското национално радио (БНР) създава възможности български музиканти да участват в престижни международни фестивали;
  • Светилник – инициативата реализира 40 училищни химна в 20 населени места, включително извън пределите на България, достигайки до близо 31 000 ученици и над 2 300 учители. За пет издания с проектни предложения участват 191 автори, членове на МУЗИКАУТОР, както и 200 студенти от НАТФИЗ „Кръстьо Сарафов“, които създават видеоклиповете към училищните химни.

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МУЗИКАУТОР
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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