В Гърция очакват голяма подкрепа за АЕК и победа срещу Левски в София

АЕК Атина пристига в София с амбицията да направи първата крачка към мечтано завръщане в основната фаза на Шампионската лига, а гръцките медии очакват сериозна подкрепа за шампиона на страната в сблъсъка с Левски тази вечер. Двубоят започва в 22:00 часа на Националния стадион "Васил Левски", като около 2000 привърженици на АЕК се очаква да бъдат на трибуните.

2000 фенове ще подкрепят АЕК на стадион "Васил Левски"

По информация на Newsit около 1600 билета вече са били разпределени за фенове на "жълто-черните", а прогнозата е бройката им да достигне близо 2000. В същото време стадионът се очаква да бъде изпълнен с над 38 000 зрители.

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АЕК иска да вземе преднина за реванша в Гърция

Gazzetta подчертава, че АЕК трябва да изгради основите за класиране още в София, докато отборът на Марко Николич ще се опита да използва по-високата си индивидуална класа и да търси победа още в първия мач.

Очакванията са АЕК да търси позитивен резултат, който да постави тима в изгодна позиция преди реванша в Атина на 26 август. Гръцката преса обаче не подценява Левски – "сините" вече са изиграли 10 официални мача през сезона и са без загуба в Европа, докато АЕК има само един официален двубой.

Любопитен детайл е, че гръцкото SDNA припомня и любопитната прогноза на новото попълнение на Левски Марко Груич, който при представянето си даде своята прогноза за победа на "сините" срещу АЕК.

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