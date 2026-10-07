Тодор Янчев с обещание за бъдещето: Отдолу идва нещо много сериозно

Селекционерът на младежкия национален отбор на България Тодор Янчев направи равносметка на приключилите европейски квалификации. "Лъвчетата" записаха престижни победи над Чехия и Португалия, но загубените точки срещу Шотландия и Азербайджан им попречиха да се преборят за по-предно класиране и в крайна сметка тимът завърши на четвърто място в групата. Янчев отчете позитивното представяне на отбора срещу по-сериозните съперници, но посочи и моментите, в които тимът е можел да постигне повече.

Тодор Янчев изказа специални благодарности към напускащите футболисти

„Направихме много добри квалификации като резултати срещу силните отбори. Има какво да се желае срещу останалите съперници като Шотландия и Азербайджан, където загубихме точки, което не трябваше да допускаме. Като цяло показахме постоянство и израстване в играта, което ме радва, тъй като за всеки лагер имахме съпътстващи проблеми. В навечерието на мача с Шотландия отпаднаха капитанът Асен Митков, както и Цветослав Маринов“, коментира Янчев пред каналите на БФС.

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Наставникът подчерта, че въпреки трудностите около състава отборът е демонстрирал развитие в хода на квалификационния цикъл. Именно това е сред основните позитиви, които той извлича от представянето на младите футболисти. След края на квалификациите част от футболистите вече няма да могат да продължат участието си в младежкия национален отбор заради възрастовото ограничение. Сред тях са капитанът Асен Митков, вратарят Пламен Андреев, Никола Илиев, Роберто Райчев, Георги Лазаров и Росен Божинов. Янчев изрази благодарността си към всички играчи от наборите 2004 и 2005, които са били част от отбора през последните години.

„Искам да изкажа своята благодарност към всички момчета, родени през 2004 и 2005 година. Вие ги изброихте, има и още. Те оставиха голяма следа. Убеден съм, че ще продължат това и в първия отбор на България“, заяви селекционерът.

Предстоящата промяна в състава ще даде възможност на нови футболисти да получат шанс в младежкия национален отбор. Янчев е оптимист за потенциала на играчите, които ще се присъединят към тима след Нова година.

„Отдолу идва много талантливо поколение, има голям избор на играчи и съм убеден, че отново ще направим много силен отбор“, добави наставникът.

Така въпреки четвъртото място в групата Янчев вижда основания за позитивна оценка на изминалия квалификационен цикъл. Според него натрупаният опит и развитието на футболистите могат да бъдат добра основа за следващия състав на младежкия национален отбор.

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