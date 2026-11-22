Италианският вицепремиер Матео Салвини призова за извинение от украинския президент Володимир Зеленски и затваряне на убесайта "Миротворец". Това се случи преди гласуването на помощта за Украйна в Италия, а новината предаде италианският сайт TGcom24. Причината е, че осем евродепутати от италианското популистко движение "Пет звезди" се появиха в базата данни на сайта.

„Струва ми се, че Европейският парламент призовава за затварянето на уебсайт, който е превърнал насилието и нацисткото профилиране в свой начин на живот. Очаквам украинските власти да затворят сайт, който също разпространява послания за омраза и смърт. Така че е добре, че украинският посланик се дистанцира и ако направят това, което ние в Европа искаме, всички ще бъдем доволни", каза още Салвини. Той отдавна не крие колко много подкрепя руския диктатор Владимир Путин - ОЩЕ:

Украинското посолство се разграничи от сайта

Украинското посолство в Италия отговори, че уебсайтът „не е официален източник на държавна информация“.

"Уебсайтът „не е официален източник на информация на украинската държава, не е част от системата на украинските държавни органи и не е упълномощен да представлява нейните позиции“.

Посолството смята за „неподходящо“ да се използва информация „от неофициални източници“, за да се „създаде изкривена картина на позицията на Украйна или изкуствено да се подхранва напрежението в двустранните отношения“. Отношенията между двете страни, добавя се в него, „остават солидни“. ОЩЕ: Ким Чен Ун до Костадин Костадинов - влезе в списъка на "Миротворец"

Italian Deputy Prime Minister Matteo Salvini is demanding an apology from President Zelensky and the closure of the Myrotvorets website after eight MEPs from Italy's Five Star Movement appeared in its database. Salvini compared the site's practices to Nazism and fascism and criticized Zelensky's silence. He has also threatened to push for an end to Italian aid to Ukraine. Ukraine's embassy in Rome clarified that Myrotvorets is not a state institution and does not represent the government's position. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 22, 2026

Салвини не иска Зеленски да мълчи за "Миротворец"

Според Салвини мълчанието на Зеленски не е добро. Той директно замеси Зеленски и изрази надежда да се дистанцира от сайта.

"Чакам, защото има журналисти, които са били убити на този сайт“, подчерта той. „През последните години гласувахме за него за цялата помощ – хуманитарна, военна, икономическа и социална. Връщайки се от Китай, прочетох, че президентът Тръмп попита Европа защо продължава да изпраща милиарди“, продължи Салвини. ОЩЕ: Напрежението се покачва: Включиха висш полски политик в списъка "Миротворец"