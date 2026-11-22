Наставникът на ЦСКА Маркус Гиздол говори след зрелищното равенство с Ботев Пловдив. Двата тима завършиха 3:3 на "Колежа" в мач от 15-ия кръг на Първа лига. "Канарчетата" доминираха през първото полувреме и се оттеглиха на почивката с два гола аванс. Ситуацията се промени коренно през втората част, когато попадения на Жан-Филип Гбамен, Жоел Зварц и Леандро Годой донесоха пълен обрат. Ботев не се отказа и се добра до точката в 82-а минута.

Гиздол: Пътят пред нас е дълъг

След края на мача Гиздол призна за трудностите през първото полувреме. Той бе категоричен, че проблемите не са били породени от тактическите промени в състава му, а от липсата на характер при загубените единоборства. Германският специалист заяви: "През второто полувреме показахме просто какво е ЦСКА и стилът, който искаме да практикуваме. Върнахме се в срещата. Вкарахме трети гол, който беше доста добър. Но след това направихме една грешка, наподобяваща неточностите ни от първото полувреме, и по този начин Ботев изравни. Така че в крайна сметка, ако ме питате дали една точка е добре след 45 минути, може би да, но предвид играта съжаляваме, че се случи това, което се случи. Характерът, който показахме през първото полувреме, не беше на необходимото ниво.

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"Загубихме прекалено много дуели и ако се представяме по такъв начин в рамките на първите 45 минути, ще имаме проблеми срещу всички съперници. Но ако демонстрираме повече от това, което показахме през второто полувреме, ще създаваме пък ние много проблеми на съперниците. В крайна сметка можем да сме щастливи, че имаме тази точка в актива си. Пътят пред нас е дълъг при всички положения. Трудно беше да играем в днешната вечер, но трябва да продължим да гледаме напред. Вие го видяхте. Ние знаем точно какво да направим по-добре и се нуждаем от подобрение, да развиваме момчетата и по този начин да намерим правилния път. Пак казвам, случват се подобни срещи като днешната, но след разочароващото първо полувреме се върнахме в мача с правилната нагласа", вярва Гиздол.

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