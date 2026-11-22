Руски окупатори са атакували супермаркет в украинския град Вишневе, близо до Киев. Един човек е бил убит, а трима са били ранени. Председателят на Киевската областна държавна администрация Тимур Ткаченко съобщи това в Telegram, предаде украинската медия УНИАН. Впоследствие Ткаченко уточни, че броят на загиналите от руския удар по магазина е нараснал до двама души, а ранените - до осем.

Кількість загиблих у Вишневому зросла до 2, ще 8 людей постраждали, – ОВА. https://t.co/vrrJ65o3sN — M: аr:a (@kava220) November 22, 2026

"Хората просто отидоха до магазина, за да купят хранителни стоки. Обикновено пазаруване се превърна в трагедия поради руската атака. Врагът умишлено тероризира цивилни, атакува цивилни обекти и самия човешки живот“, написа той.

Най-вероятно ударът е с "Шахед"

Точното оръжие, използвано от руснаците за извършване на удара, не е уточнено. Съобщава се, че дронове "Шахед" прелитат над града. Някои публикувани кадри показват и дупка, пробита в покрива на магазин от боеприпас. Припомняме, че последно Русия атакува 5-етажна жилищна сграда, загина най-малко един човек, а 15 други са в неизвестност. Сградата беше атакувана в неделя от дрон в близост до Киев, като по първоначални данни бяха ранени трима души. ОШЕ: Нараства броят на ранените след атаката срещу жилищен блок в Киев (ВИДЕО)