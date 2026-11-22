Руският диктатор Владимир Путин се е съгласил на гаранции за сигурност за Украйна, подобни на Член 5 на НАТО, но без разполагане на военни части на Алианса. Това пише като част от свой коментар за The ​​Washington Post Дейвид Игнатиус. Според написаното от него, това го казва по-вътрешен до преговорите американски източник - и, разбира се, такива гаранции идват на цената на сваляне на санкции срещу Русия. Но какви биха били "гаранции" без войници на място е въпрос, на който може да отговори и малко дете - никакви, ако руската армия също не отстъпи.

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Според предложения план, след прекратяването на огъня, Москва трябва да изтегли частите си от украинската граница. В случай на нова концентрация на руски сили в подготовка за инвазия в Украйна, санкциите ще бъдат възстановени - но още не е измислен мониторингов механизъм да следи за такова нещо. Ако руската армия започне офанзива, войници на НАТО незабавно ще влязат в Украйна. Друг вариант - Киев предава Донбас на Путин и Украйна влиза в НАТО, но Кремъл вече даде сигнали, че пълноправно членство на Украйна в Алианса е немислимо, пише Игнатиус.

Този западен начин на разсъждение обаче се сблъсква челно с източния, в случая руския. "Единственият начин да се приключи с русофобията е в самата Русия. Няма друг начин. Днешната русофобия е естествената реакция на това, което прави Руската федерация". Това заяви Александър Невзоров - бивш депутат от руската Държавна дума (между 1993 и 2007 г.), режисьор, продуцент и телевизионен водещ, в миналото доверено лице на Путин, а от началото на инвазията в Украйна краен критик на войната. Невзоров днес живее извън Русия, след като избяга през 2014 година, когато армията на Путин анексира Крим. Той е осъден на 8 години затвор за "разпространение на фалшива информация" в Русия. Бившият руски народен представител смята, че Русия винаги си е била такава - той посочва, че стига до това заключение, като гледа как Русия праща на смърт толкова хора, извършва кръвопролития и измъчва. И го казва на фона на циничните думи на руския външен министър Сергей Лавров - най-важната цел на Путинова Русия в Украйна била да се прекрати "пещерната русофобия" - ОЩЕ: Престъпление "русофобия": Русия се готви да преследва хора, които не са под нейна юрисдикция

"Опитайте да не сте русофоб, като гледате съзнателния геноцид срещу Украйна", каза Невзоров. И на фона на думите му - картина от страдаща от липса на ток заради руските бомбардировки Одеса:

💥 "The only way to end Russophobia is to end Russia itself. There are no other ways" Today, Russophobia is a perfectly healthy and natural reaction to everything Russia is doing, says Alexander Nevzorov. "Try not to become a Russophobe after looking into the graves of Bucha, under the ruins of Mariupol, or into the morgues of Kramatorsk. Into places where the bodies of babies are mixed with their grandmothers', where mothers lie smoldering on the remains of old people. And all of them were killed in the name of the 'Russian idea' and a delusional 'greatness.' Try not to become a Russophobe while watching the deliberate genocide of Ukraine, the triumphant lawlessness, the brazen mugs of Putin and his lackeys. If you manage it, your place is in the State Duma, on a firing squad, or in a psychiatric ward. But far from everyone can overcome the natural revulsion that Russia provokes. They are now 'Russophobes.' In fact, the very word 'Russophobe' has become a synonym for ordinary human decency. Yes, that's right. And it happened because Russians decided to call the truth about themselves and their country 'Russophobia.' Please, no problem. Whatever you call the truth, it remains the truth." — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026

In Odesa, people are lighting fires on their balconies just to cook something to eat. That’s Putin’s idea of “humanity” Dnipro is also on the brink. Cities have been plunged into darkness, with large-scale blackouts following Russian strikes. Winter is coming, and the terrorists — losing on the battlefield — have decided to torment the civilian population. — NEXTA (@nexta_tv) November 22, 2026