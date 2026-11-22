Наставникът на Ботев Пловдив Станислав Генчев даде мнението си за представянето на неговия тим срещу ЦСКА. Двата тима изнесоха истински спектакъл, завършил наравно 3:3, на стадион "Христо Ботев" в Пловдив. "Канарчетата" започнаха ударно и се оттеглиха на почивката с два гола аванс, дело на Самуил Цонов. Ситуацията напълно се промени през второто полувреме, в което "армейците" постигнаха пълен обрат. Ботев все пак успя да отговори и се добра до точката.

Генчев: Класата на ЦСКА си оказа влияние

Генчев не скри разочарованието си, че тимът не е успял да спечели, след като водеше с два гола: "Естествено, че сме разочаровани, след като изиграхме едно почти перфектно първо полувреме и се оттеглихме с аванс от два гола. Можем само да съжаляваме, че по толкова наивен и глупав начин допуснахме пълен обрат от отбора на ЦСКА. Хубавото е, че в оставащите минути до последния съдийски сигнал показахме воля, характер. Успяхме да изравним, защото щеше да е доста, поне според мен, несправедливо, ако бяхме загубили днешния мач предвид ситуацията на терена."

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"Първото полувреме определено ние бяхме отборът, който беше по-дисциплинираният, по-креативният в атака и от малкото отдадени ни шансове успяхме да отбележим два гола. Второто полувреме ЦСКА оказа натиск, хвърли всичко в атака и ние не успяхме да използваме пространствата, които те оставиха, за да отбележим евентуално трети гол, а се прибрахме много близко до нашата врата - нещо, което не бяхме искали нито за миг, но класата на ЦСКА в тези моменти си оказа влияние върху развоя на мача", призна Генчев, след което посочи какво повлия на неговия тим през второто полувреме.

"Футболът е психология. След като изиграхме много добро първо полувреме, второто полувреме, след като ЦСКА вкара изключително труден и красив гол, той даде така импулс в играчите на ЦСКА, малко стресна нашите футболисти, които спряха да правят тези преходи, които правихме през първото полувреме. Чисто психологически ЦСКА взе лек аванс и много груби грешки за втория и за третия гол - изключително груби грешки, аз още не мога да си ги обясня как е възможно да се случат, но това е част от играта. Аз не мога да обвинявам футболистите, след като те дават всичко от себе си, всеки прави грешки", каза още треньорът на Ботев Пловдив.

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