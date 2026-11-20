Българският филм „Черни пари за бели нощи“ откри 40-ото издание на фестивала „Киномания“ на 17.11, в Стара Загора. Лентата разказва за шестдесетгодишните Марина и Гоша, които мечтаят за пътуване до Санкт Петербург за Белите нощи, финансирано с години събиране на дребни подкупи. Когато Русия атакува Украйна, а туристическата агенция изчезва с всичките им спестявания, рухват не само плановете им, но и илюзиите им за собствените им принципи.

"Идеята се появи докато работехме по сценария на нашия предишен филм "Слава". В един момент уморени, изтощени, заедно с нашия сценарист Дечо Таралежков решихме малко да си починем, да разнообразим и да се забавляваме с това, което имаме дотук. Решихме всичко, което имаме в "Слава" да го обърнем наобратно.", разказа Петър Вълчанов в предаването "Студио Actualno".

В хода на творческия експеримент в съзнанието на авторите изплува добре познатата българска поговорка „Бели пари за черни дни“. Когато решават да обърнат и нея, се ражда изразът „Черни пари за бели нощи“. Така една позната народна мъдрост се превръща в заглавие, което не само звучи провокативно, но и концентрира в себе си основната идея на филма.

Комплексната история, представена по един болезнено истински, познат и човешки начин, обединява елементи на проникналата дори в най-ниските звена на държавата корупция, религията и вярата, разликите в поколенията и на пръв поглед абсурдната, но в същината си ежедневна действителност, в която хората живеят.

Едни обикновени хора се оказват жертви на несправедливост, но същевременно самите те участват в система, която възпроизвежда подобни несправедливости. Това противоречие поставя пред зрителя важен морален въпрос: възможно ли е да изпитваме съчувствие към хора, чиито действия не можем да оправдаем?

Според Кристина Грозева и Петър Вълчанов отговорът е категорично положителен. Именно това е била и една от основните им творчески цели - да разберат героите си, да навлязат в тяхната същност и да открият мотивите, които определят поведението им.

Режисьорите подчертаха, че са искали да изследват дори най-дребните детайли от характера и житейския опит на персонажите, които обясняват техните решения, колкото и противоречиви да изглеждат те. Съчувствието, любовта и разбирането са били водещи принципи в работата им като автори, сценаристи и режисьори.

"Целта ни беше да ги разберем тези хора. Да вникнем в тяхната природа, в това, което ги движи. В дребните детайли, които определят поведението им, колкото и противоречиво да е то. Да се опитаме да ги опознаем", сподели Кристина Грозева пред водещата Александра Йошева.

По думите на режисьорския тандем, едно от най-големите предизвикателства е било създаването именно на плътни, живи и човешки образи с черното и бялото в тях. Това предпоставя и идеята вярата да бъде съществена част от персонажа на Марина.

Повече за филма и идеята зад него - вижте в интервюто.