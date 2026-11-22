Легендата на българския футбол Димитър Бербатов коментира настоящото състояние на родния спорт. Бившият нападател гостува в предаването "120 минути" по bTV, където призна за нарастващото недоволство от страна на футболната общност. Той се обърна към хората от Изпълнителния комитет на Българския футболен съюз, които трябва да поемат отговорност за посредственото ниво на националния отбор и първенството. Бербатов ясно заяви, че настоящото ръководство не си върши работата и подчерта, че следващият конгрес наближава.

Бербатов призова БФС да поеме отговорност

В този контекст Бербатов призна, че той, Стилиян Петров и Мартин Петров не са излизали от битката и че плановете им чакат своя момент. Бившият нападател категорично заяви: "Отговорността е у хората, които взимат решения. Националният отбор е лицето на страната. Ясно е, че хората, които взимат решенията, казват какво да се случва надолу по веригата. Когато националният отбор не се представя както трябва, ти трябва да си готов да се изправиш срещу последствията и да носиш нужната отговорност - не спортният директор, не техническият директор, трябва да погледнеш себе си. Изпълкомът - хората, които взимат решения. Да видят къде и как бъркаме."

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"Времето минава, нищо не се случва. Да, за някои неща трябва по-дълго време, но за някои времето, което мина, беше достатъчно. А нищо не се случи, следващият конгрес наближава. Ние не сме излизали от битката. В момента се занимавам с много други неща, защото мога да си го позволя, но футболът винаги е част от живота ми. Това, което правихме, е тук и си чака момента. Скоро влизаме в 2027 година, не правя закана, но е факт, че нещата не вървят както трябва. Виждам недоволство в хората. Ще узрее може би моментът, в който аз, Стилиян и Марто пак ще бъдем тук и вече дали ще помогнем, времето ще си покаже", заяви още Димитър Бербатов в ефира на bTV.

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