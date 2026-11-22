Британският министър по европейските отношения Хамиш Фалконър нарича руският диктатор Владимир Путин „касапин“, а не „приятел“, предаде френският вестник Le Monde, цитирайки негово интервю пред британския канал Sky News. Фалконър коментира декларираното приятелство на Доналд Тръмп към руския диктатор Владимир Путин. Министърът на междуправителствените и европейските отношения Хамиш Фалконър заяви, че британската политическа класа е единна в противопоставянето си на „варварската и незаконна война, водена от Русия“.

„Значи, Владимир Путин мой приятел ли е? Не. И не е приятел и на Обединеното кралство “, добави той, заявявайки също, че войната лишава „младите руснаци от множество възможности.ОЩЕ: Карикатура по путински: Фрегата на Русия се блъсна в танкер от сенчестия ѝ флот (ВИДЕО)

The prime minister is "in no way pulling his punches" with Donald Trump over Russia's invasion of Ukraine, minister for European relations Hamish Falconer says. https://t.co/8sgV7lkECT — Sky News (@SkyNews) November 22, 2026

"Мият приятел": Думите на Тръмп към Путин

Преди часове президентът на САЩ Доналд Тръмп публикува снимка с Владимир Путин в своята социална мрежа Truth Social. Надписът към нея е повече от показателен: "Моят приятел" и показва двамата как се ръкуват в Шъджън, Китай, почти прегърнати, а лицето на Путин показва задоволството на диктатора. ОЩЕ: "Моят приятел": Нов красноречив жест на Тръмп към Путин