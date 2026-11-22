Пет години след като Даниел Крейг за последен път влезе в ролята на емблематичния британски шпионин в „Смъртта може да почака“, светът на киното вече има нов агент 007 – Робърт Патинсън. Новината за предстоящия филм, който се очаква през 2028 г., събуди носталгията на милиони фенове по света и отново върна на дневен ред пътуването по следите на любимите филмови локации. В рамките на 25 официални филма агентът, предпочитащ мартинито си „разклатено, не разбъркано“, ни е отвеждал до екзотични кътчета като тайландския остров на Скараманга или площадите в Мексико Сити.

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Но ако търсите приключения по-близо до дома, Европа крие невероятни места, запечатани в лентите за Бонд. Ето и кои топ дестинации си струва да добавите към списъка си за пътуване.

Завладяващи пейзажи

Гленкоу и Глен Етайв (Шотландия) – Драматичните шотландски долини са любими на холивудските режисьори, но най-емблематичният кадър остава пътуването на Бонд и М към родовия дом "Скайфол Лодж" по пътя през Глен Етив. На фона на планината Буахайле Етив Мор и класическия Aston Martin DB5, това място е задължителна спирка за феновете.

Проходът Фурка (Швейцария) – Тук Шон Конъри преследва злодеите по криволичещите алпийски завои. Днес шофьорите могат да спрат на специалната улица James Bond Strasse, за да се насладят на панорамата.

Язовир „Верзаска“ (Швейцария) – Пиърс Броснан открива филма с невероятен дебют – скок с бънджи от 220-метровата стена на язовира в тайна база. Стената е отворена за посетители и за най-смелите, които искат да повторят каскадата.

Сиена (Италия) – Докато конното състезание Палио ди Сиена е напълно реална и древна традиция, преследването на къртицата Мичъл по теракотените покриви на града е чисто кино, което обаче можете да изживеете отвисоко, качвайки се на местната катедрала.

Хотели, одобрени от агента

Хотел „Кала ди Волпе“ (Сардиния, Италия) – Роджър Мур отсяда тук с „момичето на Бонд“ Наоми. Бившият бар от филма днес е преустроен в японския ресторант „Мацухиса“, където през лятото можете да опитате коктейла „Мацутини“.

Хотел „Паласио Ещорил“ (Португалия) – Хотелът пази две легендарни връзки – в него отсяда Джордж Лейзънби, а на рецепцията и до днес работи Жозе Диого – същият пиколо, който му връчва ключа през 1969 г. Самият създател на героя, Иън Флеминг, е отсядал тук по време на Втората световна война, като се смята, че игра на карти в казино „Ещорил“ го е вдъхновила за „Казино Роял“.

Grandhotel Pupp (Чехия) – Въпреки че действието във филма се развива в Черна гора, емблематичният хотел „Сплендид“ всъщност се намира в Чехия, а до него е разположен спа центърът „Кайзербад“, използван за външните кадри.

Изискани вечери и легендарни коктейли

Ресторант „Пиц Глория“ (Швейцария) - Във филма злодеят Блофелд крои планове за унищожение, но в реалния живот това е впечатляващ въртящ се ресторант на 2970 метра височина, предлагащ невероятна алпийска панорама.

Ресторант „Льо Жул Верн“ (Париж) – Разположен в Айфеловата кула, този ресторант с две звезди „Мишлен“ е сцена на драматична екшън сцена с Роджър Мур. За щастие, днес вечерята там е далеч по-спокойна.

Казино „Монте Карло“ (Монако) – За да се потопите в топ блясъка на 007, посетете бар Salle Europe в казиното, където се предлагат както класическото мартини, така и емблематичният коктейл „Веспер“.

Бар „Дюкс“ (Лондон) - Макар да не се появява пряко във филмите, този култов лондонски бар е бил любимото място на Иън Флеминг. Говори се, че именно тук, на чаша перфектно студено мартини, писателят е родил легендарната фраза „разклатено, а не разбъркано“. Хотелът е в процес на ремонт, но отваря отново през лятото на 2027 г.