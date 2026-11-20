"Ключът за започване на преговори не е в София, а в Скопие. Да видим в Белград каква ще е промяната, но има ключ в Москва и в Пекин. Финансирането, което идва от Китай и руските зависимости, са не само в България, но и чрез Белград в Северна Македония. Това каза евродепутатът от ГЕРБ/ЕНП Андрей Ковачев в интервю за Студио Actualno Балкани.

"Основна задача на Москва е точно обратното на нашия девиз "Съединението прави силата". При тях основното е да ни разединяват. Да вкарват, колкото може повече сол в стари рани", обясни Андрей Ковачев.

Той описа и основната пропагандна машина на Кремъл, а именно да търси исторически, религиозни, семейни проблеми и да ги прави, колкото се може, по-големи.

Той призова Мицкоски за държавническо отношение, а не тяснопартийно, свързано със следващите избори в югозападната ни съседка.

"Егоистични принципи за това да останеш на власт, насаждайки тази тема, че "ще се противопоставим на българския диктат", че "нищо няма да направим под български натиск", може би води до някакви политически дивиденти, но руши бъдещето на тази държава", смята българският евродепутат.

Европейското бъдеще на България

Андрей Ковачев организира церемония по отбелязване на 20 години България и Румъния в ЕС в Европейския парламент.

На въпрос дали е застрашено европейското бъдеще на страната ни - той каза, че то зависи от нашите задружни усилия да сме равни с другите европейски народи и да не допуснем отново да бъдем разединени.

"Много поколения българи мечтаха да се върнем там, където принадлежим", каза Ковачев по повод годишнината.

Той благодари на всички, независимо от политическите им семейства, които са допринесли за това да сме част от Европейския съюз - от най-проспериращия съюз в света.

"Колкото и критики да имаме, колкото и трудности да има в момента - много по-добре да сме вътре, заветът на Левски е такъв - "да бъдем заедно с другите европейски народи", а и девизът на България "Съединението прави силата" в момента важи много за ЕС. Трябва да сме единни. Когато сме единни, сме силни", заяви още Ковачев. ОЩЕ: "Мечта на поколения и българи" и "без алтернатива": България и Румъния отбелязаха 20 години членство в ЕС (ВИДЕО)