"Мисля, че е купен": Бивш американски генерал с тежки обвинения срещу Тръмп заради Путин (ВИДЕО)

Не мога да го докажа, но е напълно ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на някакъв вид натиск от страна на Владимир Путин. Мисля, че той е купен. Това заяви генералът от резерва Бен Ходжис, който е и бивш командващ сухопътните сили на САЩ в Европа, в популярно германско политическо токшоу по ZDF. Според Ходжис, пред Тръмп сега стоят две възможности - или да признае, че е зависим от Путин, или да се опита да избегне отговорността, разчитайки на защита от своя приемник.
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„Никога не сме имали съвършен президент. Но да имаш президент, който не само е корумпиран, но и позволява на другите да бъдат корумпирани, това е невероятен позор“, заключи Ходжис.
Ходжис коментира, че след загубата на контрол в Конгреса и под натиска на предстоящи разследвания, Тръмп се намира в изключително отслабена позиция.
“I think he’s been bought”: Former US Army Europe commander claims Putin is pressuring Trump “I can’t prove it, but it’s absolutely clear that President Trump is under some kind of pressure from Vladimir Putin. I think he’s been bought,” retired General Ben Hodges said on the German political talk show Maybrit Illner. According to Hodges, Trump now has two options: admit that he is beholden to Putin or try to escape accountability by counting on protection from his successor. “We’ve never had a perfect president. But having a president who is not only corrupt himself, but also allows others to be corrupt, is an incredible disgrace,” Hodges concluded. Do you agree?— NEXTA (@nexta_tv) November 7, 2026