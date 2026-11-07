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"Мисля, че е купен": Бивш американски генерал с тежки обвинения срещу Тръмп заради Путин (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 9:07 часа 1366 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
"Мисля, че е купен": Бивш американски генерал с тежки обвинения срещу Тръмп заради Путин (ВИДЕО)

Не мога да го докажа, но е напълно ясно, че президентът на САЩ Доналд Тръмп е подложен на някакъв вид натиск от страна на Владимир Путин. Мисля, че той е купен. Това заяви генералът от резерва Бен Ходжис, който е и бивш командващ сухопътните сили на САЩ в Европа, в популярно германско политическо токшоу по ZDF. Според Ходжис, пред Тръмп сега стоят две възможности - или да признае, че е зависим от Путин, или да се опита да избегне отговорността, разчитайки на защита от своя приемник.

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„Никога не сме имали съвършен президент. Но да имаш президент, който не само е корумпиран, но и позволява на другите да бъдат корумпирани, това е невероятен позор“, заключи Ходжис.

Ходжис коментира, че след загубата на контрол в Конгреса и под натиска на предстоящи разследвания, Тръмп се намира в изключително отслабена позиция.

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Доналд Тръмп Владимир Путин война Украйна
Виолета Иванова
Виолета Иванова Редактор
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