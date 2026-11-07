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Зеленски: Не ми е жал, че руските войници умират. Демократите казват, че Русия е агресорът (ВИДЕО)

07 ноември 2026, 15:05 часа 1206 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Зеленски: Не ми е жал, че руските войници умират. Демократите казват, че Русия е агресорът (ВИДЕО)

"Съжалявам, няма да кажа нещо позитивно за някой, който слуша – обаче не плача, когато виждам, че руските войници, които са на наша територия и убиват нашите хора, умират. Това е техен избор. Изборът на един човек. Войниците не са свободни, но имат глави. Изборът на Путин е да ги бута (да отиват) на друга земя". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски пред CNN – и те касаят думи на милиардера Илон Мъск, който преди известно време написа в социалната мрежа "Х", че трябва да се мисли и за умиращите руски войници и че не може Starlink да се ползва за военни цели:

Отделно, Зеленски коментира за пореден път, че за Украйна е много важна двупартийната подкрепа от САЩ – и на демократи, и на републиканци. Той разкри, че чул от няколко души от Конгреса, че "Демократичната партия подкрепя Украйна, че са на наша страна. Демократите не се опитват да балансират между нас и Русия – не се страхуват да казват, че Русия е агресорът. Те не искат да дадат нашата земя на Русия. И мисля, че на база такива позиции, можем да разчитаме дори на още помощ":

Шансовете да получим още повече помощ от САЩ след изборите за Конгреса най-малко се удвоиха, смята Давид Арахмия, председател на парламентарната група на партия "Слуга на народата", формацията на Зеленски. По думите му, сега има по-малко властови лостове в САЩ, които да блокират помощта за Украйна: 

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На този фон, американският президент Доналд Тръмп продължава да раздува, че за пръв път Русия и Украйна искат да се споразумят. И пак повтори, че щяло да е голямо споразумение и да включва цяла Европа. Именно затова Зеленски предупреди, че е абсурд Русия да е част от архитектура за сигурност на Европа – ОЩЕ: Мир в Украйна и нови сфери на влияние в Европа: Кремъл повтаря Йотова, ЕС не е съгласен, НАТО признава нуждата от "компромис" (ОБЗОР – ВИДЕО)

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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