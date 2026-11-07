Зеленски: Не ми е жал, че руските войници умират. Демократите казват, че Русия е агресорът (ВИДЕО)

"Съжалявам, няма да кажа нещо позитивно за някой, който слуша – обаче не плача, когато виждам, че руските войници, които са на наша територия и убиват нашите хора, умират. Това е техен избор. Изборът на един човек. Войниците не са свободни, но имат глави. Изборът на Путин е да ги бута (да отиват) на друга земя". Думите са на украинския президент Володимир Зеленски пред CNN – и те касаят думи на милиардера Илон Мъск, който преди известно време написа в социалната мрежа "Х", че трябва да се мисли и за умиращите руски войници и че не може Starlink да се ползва за военни цели:
Zelensky: I'm not crying when I see that the soldiers of Russia who are on our territory and killing our people are dying. It's their choice. The choice of one person. The soldiers are not free, but they have their hands. It's Putin's choice to push them onto other land. https://t.co/FH2tbbCPDJ— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Отделно, Зеленски коментира за пореден път, че за Украйна е много важна двупартийната подкрепа от САЩ – и на демократи, и на републиканци. Той разкри, че чул от няколко души от Конгреса, че "Демократичната партия подкрепя Украйна, че са на наша страна. Демократите не се опитват да балансират между нас и Русия – не се страхуват да казват, че Русия е агресорът. Те не искат да дадат нашата земя на Русия. И мисля, че на база такива позиции, можем да разчитаме дори на още помощ":
Zelensky: I've heard from new people who will be in Congress, and also from the Democratic Party, that they stand on our side. They don't try to balance between us and Russia. They are not afraid to say that Russia is the aggressor. They don't want to give our land to Putin. And I think that, based on such things, of course, we count on even more support.— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026
Шансовете да получим още повече помощ от САЩ след изборите за Конгреса най-малко се удвоиха, смята Давид Арахмия, председател на парламентарната група на партия "Слуга на народата", формацията на Зеленски. По думите му, сега има по-малко властови лостове в САЩ, които да блокират помощта за Украйна:
Arakhamia says Ukraine's chances of getting more aid have at least doubled since the US elections. https://t.co/VDVWl9sAiL— WarTranslated (@wartranslated) November 7, 2026
На този фон, американският президент Доналд Тръмп продължава да раздува, че за пръв път Русия и Украйна искат да се споразумят. И пак повтори, че щяло да е голямо споразумение и да включва цяла Европа. Именно затова Зеленски предупреди, че е абсурд Русия да е част от архитектура за сигурност на Европа – ОЩЕ: Мир в Украйна и нови сфери на влияние в Европа: Кремъл повтаря Йотова, ЕС не е съгласен, НАТО признава нуждата от "компромис" (ОБЗОР – ВИДЕО)
Trump on Ukraine War: Russia and Ukraine, for the first time, I think, want to settle. We have meetings. I've had phone calls today. I'm having some tomorrow. I think it's going to be a very big settlement. I think it's going to involve all of Europe. https://t.co/8CcSIDnTLV— Clash Report (@clashreport) November 7, 2026