Мир в Украйна и нови сфери на влияние в Европа: Кремъл повтаря Йотова, ЕС не е съгласен, НАТО признава нуждата от "компромис" (ОБЗОР - ВИДЕО)

Предложенията за мир в Украйна отново се превърнаха в основната тема около войната преди тристранната среща между Киев, Москва и САЩ в Абу Даби (ОАЕ) на 10-11 ноември. Американски официални лица представят списък с теми, включващ гаранции за сигурност и европейската архитектура на сигурността като въпроси, по които Вашингтон, Европа, Украйна и Русия са се съгласили да обсъдят. Често повтаряните позиции на Кремъл по тези теми обаче остават несъвместими с официалните позиции и интереси на САЩ, Украйна и Европа.

Бившият старши съветник на президента Доналд Тръмп (и негов зет) Джаред Къшнър заяви на 5 ноември, че американска делегация е провела „продуктивни“ разговори с украински, натовски и европейски партньори в Брюксел, за да обсъди гаранциите за сигурност за Украйна и по-широката европейска архитектура на сигурността като част от траен мир в Украйна. Къшнър добави, че Съединените щати проучват пет основни цели за преодоляване на опасенията за сигурност на всички страни чрез взаимно съгласувани споразумения: постоянни консултации по въпросите на сигурността, надеждна комуникация при кризи, по-голяма военна прозрачност, реципрочни мерки за намаляване на рисковете от ескалация и трайна рамка за дългосрочна европейска сигурност и стабилност.

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Често пътуващият до Москва пратеник заяви, че НАТО ще продължи да играе централна роля в колективната отбрана на Европа и че всяка държава ще запази правото си да взема решения относно своите съюзи – вероятно имайки предвид правото на Украйна да продължи да преследва стремежа си да се присъедини към Алианса, както и правото на настоящите държави членки на НАТО да останат част от отбранителния пакт. Къшнър отбеляза също, че САЩ се стремят да преминат към по-широк формат на многостранни преговори с пряко европейско участие, ако предстоящите тристранни дискусии в Абу Даби постигнат напредък.

Руските искания за прекратяване на войната в Украйна обаче подкопават по-широките политически цели на Щатите, свързани с отбраната на Европа, и противоречат на украинските и европейските преговорни позиции. Кремъл наскоро повтори своето искане от 2021 г., а именно НАТО да се оттегли до границите си от 1997 г., което противоречи на изявлението на Къшнър относно ролята на Алианса в отбраната на Европа и правомощията на отделните държави да вземат решения относно съюзите. Това руско искане също е в противоречие с продължаващите усилия на американския президент Доналд Тръмп за създаване на база на американската армия в Полша. Позицията на Москва относно гаранциите за сигурност на Украйна отдавна се различава от тази на Европа и Киев, като Русия многократно отхвърля всякаква възможност за разполагане на чуждестранни сили в Украйна като миротворци при потенциално сключено споразумение и обсъжда участието на Русия и Китай в гарантирането на сигурността на Украйна.

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Представителите на Кремъл също така отново изтъкнаха искането си европейските представители да не могат да участват в преговорите за прекратяване на войната, докато отказват да преговарят според руските условия. Въпреки че представителите на САЩ, Европа, Украйна и Русия, изглежда, са единодушни относно необходимостта от обсъждане на европейската архитектура на сигурността като част от мирното споразумение, руската позиция е несъвместима с тази на европейските и украинските представители, както и с изискванията за установяване и поддържане на траен мир както в Украйна, така и в Европа, категорични са анализаторите от американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW).

Позициите на Украйна и Русия

В четвъртък президентът на САЩ заяви, че се подготвя мащабно споразумение за мир и гаранции, което ще засегне не само Украйна, но и цяла Европа. Тръмп потвърди, че се е срещнал с руския пратеник Кирил Дмитриев - помощник на диктатора Владимир Путин и ръководител на Руския фонд за преки инвестиции, но отказа да каже какво точно са обсъждали. Срещата им се проведе на фона на засилените дипломатически контакти между Вашингтон, Москва и Киев.

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Украинският президент Володимир Зеленски заяви, че все още не разполага с всички подробности за новата система за сигурност за Европа, предложена от Доналд Тръмп. Същевременно той предупреди, че потенциалното споразумение между Русия и Европа може да бъде опасно. Държавният глава направи това изявление в интервю с журналиста на CNN Джейк Тапър. „Не виждам никакви признаци или сигнали от Русия, че е готова да направи каквото и да било. Мисля, че точно затова е опасно. Когато те – имам предвид Русия – не искат да говорят за това как да се сложи край на тази война, а искат да започнат с нова архитектура на сигурност в Европа, това е опасно“, заяви Зеленски.

Според него това е по-опасно за Европа, отколкото за Украйна. Той обясни, че Украйна не е част от Европа, а е кандидат за член на ЕС. „Ние също не сме членове на НАТО. Затова не говоря от името на НАТО и ЕС, но това е опасно за всички нас. Всички живеем в Европа. Не искаме „Ялта 2“. Не сме готови за такъв формат. Не искаме Русия да ни разделя“, каза президентът с препратка към Ялтенската конференция от 1945 г., на която Рузвелт, Сталин и Чърчил обсъждат преустройството на държавите след пометената от Втората световна война Европа, включително сферите на влияние.

President Zelensky told CNN that he sees potential dangers in the security deal proposed by Donald Trump, particularly for Europe. He said Russia has shown no willingness to take concrete steps to end the war and instead wants to negotiate a new European security architecture. Zelensky rejected any repeat of a 'Yalta 2' arrangement dividing Europe with Russia, stressing that sovereignty and territorial integrity must remain fundamental principles. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2026

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Говорителят на Кремъл Дмитрий Песков твърди, че на определен етап европейците ще трябва да се включат в преговорите за Украйна, тъй като обсъждането на "взаимната сигурност между Русия и Украйна" означава "обсъждане на бъдещето на европейската система за сигурност" - думи, които предизборно изрече и президентът Илияна Йотова (че Русия, която води вече пета година агресивна война срещу Украйна, ще има огромна роля в бъдещата сигурност на Европа - в интервю пред Мартин Карбовски и Явор Дачков).

Той каза, че специалният пратеник Кирил Дмитриев все още не се е завърнал от САЩ и не е докладвал на Путин за резултатите от срещата си с Тръмп. Песков твърди, че Кремъл не разполага с подробности относно мирното споразумение, за което говори Тръмп, и че не е получил никакви предложения от европейците относно гаранциите за сигурност, като добави, че те не можели да решат кой е упълномощен да води преговори с Русия от тяхно име.

Кремъл оценява положително срещата на руската делегация с Мелания Тръмп, твърди още Песков, и добави, че тя и екипът ѝ са положили много усилия за хуманитарната операция в Олешки - окупирания от руснаците украински град в Херсонска област, от който бе извършена евакуация на цивилни.

Peskov claims Europeans will have to be part of the talks at some stage, since discussing mutual security for Russia and Ukraine means discussing the future of Europe's security system. He says special envoy Kirill Dmitriev hasn't returned from the US yet and hasn't reported to Putin on the results of his meeting with Trump. The Kremlin views the Russian delegation's meeting with Melania Trump positively, Peskov claims, and says she and her team put a lot of effort into the humanitarian operation in Oleshky. Peskov also claims Armenia is de facto not taking part in the CSTO right now, and whether it gets excluded depends on further discussions. — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2026

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Междувременно ръководителят на президентската канцелария на Украйна Кирило Буданов, който е бивш шеф на военното разузнаване, заяви пред CBS News, че не очаква пробив на преговорите в Абу Даби, но счита самия факт, че те се провеждат, за напредък. Той каза, че страните ще обсъдят сближаването на позициите си и че това няма да бъде последната среща: Ще се срещнат ли Зеленски и Путин? Кирило Буданов с ново изявление преди преговорите.

Budanov tells CBS News he doesn't expect a breakthrough at the Abu Dhabi talks, but sees the fact that they're happening as progress. He says the sides will discuss bringing positions closer and this won't be the last meeting. Medinsky will lead the Russian delegation. https://t.co/Tjb12Atxrs — WarTranslated (@wartranslated) November 6, 2026

Същевременно Путин заплашва да продължи атаките срещу инфраструктурата на Украйна, докато Киев не приеме условията на Москва, съобщава Financial Times, позовавайки се на източници, запознати с неговата позиция. Според информацията заплахата включва унищожаване на мостове, пристанища и електроцентрали, което би могло да остави Украйна без жизненоважна инфраструктура до следващата година. Шансовете за сключване на споразумение за прекратяване на огъня по време на преговорите в Абу Даби следващата седмица обаче се считат за малки.

Зеленски заяви, че украинските разузнавателни служби са предупредили за подготвящ се нов руски удар срещу енергийната инфраструктура и мостовете над река Днепър. В своето вечерно обръщение той посочи, че украинските въздушни сили и други военни подразделения се подготвят да се защитят от тази заплаха. Зеленски призова партньорите да ускорят доставките на ПВО ракети „Пейтриът“, като подчерта, че всеки ден е от значение, и прикани украинците да обърнат внимание на ракетната заплаха: Зеленски: Русия готви ново мащабно нападение срещу енергийни и граждански обекти.

President Zelensky says Ukrainian intelligence has warned of a new Russian strike being prepared against energy infrastructure and bridges across the Dnipro River. In his evening address, he said Ukraine's Air Force and other military units are preparing to defend against the threat. Zelensky appealed to partners to accelerate deliveries of Patriot interceptor missiles, stressing that every day matters, and urged Ukrainians to heed the missile threat. #Ukraine — NOELREPORTS 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) November 6, 2026

Марк Рюте говори за "компромис", позицията на ЕС не се променя

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте заяви, че "не изглежда много вероятно някой да спечели тази война напълно". "Трябва да се надяваме, че тази война ще приключи, макар да е малко вероятно Украйна да си възвърне цялата територия", призна нидерландският бивш премиер. "Това, което Украйна е готова да приеме в рамките на споразумение, зависи изцяло от самата нея. Само Зеленски и неговото правителство могат да вземат това решение от името на украинския народ . Но войните от този род винаги завършват с мирно споразумение, а това често предполага компромис".

NATO's Rutte on Ukraine: It does not seem very likely that anyone will win this war outright. We have to hope that this war is brought to an end, although it is unlikely that Ukraine will regain all its territory. What Ukraine is prepared to accept in a deal is entirely up to Ukraine. Only Zelensky and his government can decide that on behalf of the Ukrainian people. But these kinds of wars always end in a peace agreement, and that often involves compromise. — Clash Report (@clashreport) November 6, 2026

"Руската заплаха не се проявява непременно директно по нашите граници в момента, тъй като голяма част от тези войници са ангажирани в Украйна. Но знаем, че щом това приключи, тази огромна армия няма да продължи да съществува просто за да има огромна армия", смята Рюте. Рецептата според него е: "Укрепете въоръжените си сили. Уверете се, че правим тези инвестиции и поддържаме Украйна силна. Трябва да не изпускаме от поглед целта - да се подготвим за възможността от сериозна руска заплаха, която един ден може да задейства член 5 (на НАТО - бел. ред.)".

NATO's Rutte: The Russian threat is not necessarily manifesting itself directly on our borders right now, because so many of those soldiers are occupied in Ukraine. But we know that once that is over, that enormous army will not exist simply for the sake of having an enormous army. — Clash Report (@clashreport) November 6, 2026

NATO's Rutte: Build up your armed forces. Make sure we make those investments and keep Ukraine strong. We must keep our eyes on the objective: preparing ourselves for the possibility of a major Russian threat that could one day trigger Article 5. https://t.co/UTbVzjCl0n — Clash Report (@clashreport) November 6, 2026

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Европейският съюз не променя позицията си. "Досега натискът беше насочен изцяло към Украйна, което не е правилно, тъй като имаме един агресор и една жертва. За да се сложи край на войната, натискът трябва да бъде насочен към агресора", заяви топ дипломатът на ЕС Кая Калас. "НАТО не представляваше заплаха за Русия през 2021 г. и не представлява заплаха за Русия и в момента. Путин няма право на вето по въпросите на европейската сигурност", категорична е тя.

EU's Kaja Kallas: NATO posed no threat to Russia in 2021, and it poses no threat to Russia at the moment. Putin does not have a veto over European security. https://t.co/pDbqoudFLD — Clash Report (@clashreport) November 6, 2026

Войната в Украйна: развитие на бойните действия

Съгласно официалната информация на украинския генщаб - на 6 ноември е имало 190 бойни сблъсъка спрямо 188 на 5 ноември. Руснаците са хвърлили 261 контролирани авиационни бомби (КАБ), което е с 16 повече спрямо предишното денонощие. Артилерийският им обстрел е бил в мащаб 2184 изстреляни снаряда, като тук разликата е с около 600 надолу на дневна база. Руската армия е използвала 6903 FPV дрона, което е с около 190 надолу спрямо предното денонощие, сочат обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

15 руски пехотни атаки е регистрирал украинският генщаб през последните 24 часа в Константиновското направление, като се твърди, че всички те са отблъснати. На югозапад, в Покровското направление, няма информация какво точно се е случило - през предходното денонощие там имаше 16 сражения, като основните боеве са при Добропиля. При Гуляйполе в Запорожка област е имало 8 сблъсъка за 24 часа, в Славянското направление ВСУ са отблъснали 5 от 5 руски пехотни щурма, в Купянското направление руснаците са атакували три пъти, а в Краматорското - нито един. От Олександриевското направление руските сили са изтеглили свои части, гласи сводката на Въоръжените сили на Украйна.

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Руските сили отново губят позиции в Мала Токмачка, област Запорожие, като украинските войски са намалили територията под руски контрол в селото по фронта при Орехов. Според известния OSINT-анализатор Маяковск, който работи с данни от отворени източници, някои руски щурмови групи са се оттеглили, докато други са били унищожени. Според информацията в близост до местната пощенска станция остават само малки огнища на руско присъствие.

🫢 Russian forces are losing ground in Mala Tokmachka, Zaporizhzhia region — again Ukrainian troops have reduced the area under Russian control in the village along the Orikhiv front. According to OSINT analyst Majakovsk, some Russian assault groups retreated, while others were eliminated. Only small pockets of Russian presence reportedly remain near the local post office. — NEXTA (@nexta_tv) November 6, 2026

Наскоро украинските сили са напреднали в северозападната част на Константиновка - според видеозаписи с геолокализация, публикувани на 5 ноември, ВСУ са се придвижили напред именно там:

Russian shelling on claimed Ukrainian position in Kostiantynivka, Donetsk Oblast @GeoConfirmed @UAControlMap 48.524798, 37.668572 (0:30-0:56) src: https://t.co/MGmLUxGOkT https://t.co/tT2tMuLcsV — Bielitz (@Bielitzling) November 6, 2026

Украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в генщаба, публикува нов анализ, в който разяснява ситуацията в Славянското направление. Руската 3-та общовойскова армия (ЗВА) продължава настъплението по направлението Северск – Славянск с основна цел достигане на близките подстъпи към Славянск от изток. Основните усилия са съсредоточени по южния бряг на река Северски Донец, с цел пробив към Николаевка и Славянската ТЕЦ, пише той. Паралелно се водят действия по направленията Бахмут – Славянск, Краматорск и Дружковка. Към момента обаче руските сили не са постигнали поставените оперативни цели.

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По линията Крива Лука – Пискуновка – Рай-Олександровка – Николаевка руските сили са инфилтрирали малки групи и са се закрепили в отделни райони, но не са успели да достигнат Николаевка. Украинските сили са ликвидирали част от проникналите групи и са провели локални контраатаки.

При Юрковка – Никаноровка украинските сили успешно удържат населените места и отбиват опитите за руско настъпление от Малиновка и Диброва.

По линията Малиновка – Тихоновка – канала Северски Донец-Донбас руснаците задържат отделни позиции западно от канала, но основните им сили не са успели да преминат трайно на запад от него. Опитите за масова инфилтрация към Васютинско, Първомарийка и Василевска пустош остават без успех.

При Фьодоровка – Белокузминовка – Семьоновка подразделения на руската 70-та дивизия вероятно са напреднали с около 1,2 км западно от Фьодоровка.

А в околностите на Часов Яр – Виролюбовка – Майско обстановката остава относително стабилна - руските придвижвания са минимални и се ограничават предимно до отделни позиции в "сивата зона", пише Машовец.

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През последните поне две седмици се наблюдава съществено забавяне на руското настъпление в това направление. Тактиката на 3-та ЗВА се основава на постоянно проникване на малки щурмови групи от 2–3 военнослужещи, по-рядко 5–6 души, с цел откриване на слаби места в украинската отбрана. Украинските сили успешно откриват, блокират и унищожават значителна част от тези групи чрез локални контраатаки и прочистване на тактическата зона. Руското командване в момента е по-съсредоточено върху задържането на районите, в които вече има проникване, отколкото върху постигането на нови териториални придобивки, твърди анализаторът.

При Николаевка Русия вероятно ще продължи да съсредоточава основните си усилия на десния фланг на 3-та ЗВА. Горският масив югоизточно от Николаевка, в зона с размери около 6,2 × 8,3 км, представлява потенциален район за скрито натрупване на щурмова пехота и последващо проникване към населеното място.

Очаква се след кратка пауза 70-та мотострелкова дивизия да възобнови по-активни действия при Дружковка. Възможно е руското командване да координира нейното настъпление с това на 3-ти армейски корпус с цел достигане на рубежа Семьоновка – Куртовка и приближаване към Дружковка от изток и североизток.

Обаче 3-та ЗВА изпитва сериозен недостиг на щурмова пехота. Предварително осигурените попълнения са се оказали недостатъчни, а наличните сили са изчерпани още преди достигането на близките подстъпи към Славянск, пише Машовец. Поради това руското командване вероятно ще бъде принудено да стесни активните направления и да премине от настъпление по цялата полоса към концентрирани щурмови действия на избрани участъци. За по-нататъшно настъпление Русия ще трябва да осигури значително попълване на личния състав.

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Най-важната прогноза на Машовец е, че 3-та ЗВА вероятно ще бъде принудена да се откаже от равномерни настъпателни действия по цялата си линия и да съсредоточи наличните сили върху ограничен брой приоритетни направления.

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*Заглавната снимка е генерирана с помощта на инструмента за изкуствен интелект (AI) ChatGPT и е изцяло илюстративна - за целите на материала.