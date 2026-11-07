Локомотив Пловдив победи във Враца и прати Ботев опасно близо до дъното

Локомотив Пловдив победи Ботев Враца с 2:1 при гостуването си в Северозападна България, с което се отдалечи от дъното на класирането в Първа лига. За сметка на това, врачани останаха на предпоследното място, като само 2 точки ги разделят от дъното. "Смърфовете" поведоха с гол на Крайст Лонгвил през първото полувреме. Димитър Мрънков удвои в началото на втората част, а само 3 минути по-късно Мартин Смолевски вкара почетното попадение за домакините.

Локомотив Пловдив се оттегли с гол аванс на почивката

Локомотив Пловдив напълно заслужено завърши първата част като водещ в резултата. "Смърфовете" владееха топката в почти 60% от времето, като не допуснаха нито един точен удар към вратата си, въпреки че Ботев Враца цели 4 пъти стигна до това да завърши атаките си. И двата отбора опитваха да стигат до вратата на съперника с дълги подавания, но не особено успешно. От своя страна Локомотив Пловдив отправи само 2 удара към вратата на домакините, но и двата бяха точни. Те се оказаха достатъчни за "смърфовете", като Крайс Лонгвил откри резултата в 37-ата минута и така възпитаниците на Душан Косич се оттеглиха с гол аванс на полувремето.

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Второто полувреме започна на високи обороти

Второто полувреме започна много бързо, като още в 46-ата минута Локомотив Пловдив удвои аванса си с гол на Димитър Мрънков. Но спокойствието на "смърфовете" не трая дълго, като Ботев Враца върна попадение много бързо. Само 3 минути след втория гол на пловдивчани, Мартин Смолевски върна едно попадение за домакините. След това Локомотив Пловдив успя добре да затвори мача, като не допусна много опасни положения пред вратата си. Врачани бяха принудени да опитват с центрирания и далечни удари да застрашат водачеството на "смърфовете", но това не сработи. В самия край на срещата опасни удари на Сейни Сенянг и Даниел Генов преминаха покрай вратата. Така мачът завърши при резултат 2:1 за Локомотив Пловдив.

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