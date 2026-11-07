Русия днес: "Бензиностацията с ракети" внася все повече бензин, а идва зима

През октомври спрямо септември Русия е увеличила морския си внос на петролни продукти с 25% в сравнение със септември, достигайки 54 000 барела на ден или малко над 200 000 тона месечно. Това съобщава руският бизнес ежедневник "Комерсант", позовавайки се на данни от Kpler. При това почти половин месец през октомври Украйна не нанасяше удари по руските рафинерии, след натиск от американския президент Доналд Тръмп - но от края на октомври и началото на ноември вече бяха ударени 7 руски рафинерии и то от най-големите - ОЩЕ: 15 руски рафинерии са аут, 12 са с намален обем: Загуби за 23 млрд. долара плюс щети за 20 млрд. долара при приходи от 26 млрд. долара

Точно заради паузата в украинските далекобойни удари всъщност Руската федерация се е посъвзела малко - през юли и август Русия е внесла съответно приблизително 89 000 и 153 000 барела петролни продукти на дневно, но тогава нямаше никакви паузи в украинските операции срещу обекти на руската петролна индустрия.

Мароко и Турция са основните доставчици за Русия - 40 000 барела дневно са идвали в Русия от Мароко, останалото количество - от Турция. През третото тримесечие бензинът представлява по-голямата част от вноса, следван от гориво за самолети (керосин). Но изпълнителният директор на Open Oil Market Сергей Терешкин казва, че цената на вноса е пречка пред това да се внасят повече горива в Русия.

Според Kpler обемът на рафиниране на петрол в Русия е спаднал с 1,5 милиона барела на ден между май и септември, главно поради украинските удари по петролни рафинерии.

Русия продължава да изнася суров петрол, но е все по-притисната да купува бензин и дизел от чужбина - тоест крайни продукти.

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Източник: "Комерсант"