Доклад на Пентагона потвърди думите на Зеленски: Месеци наред САЩ не са пратили и един долар от милиардите за Украйна

Тези дни украинският президент Володимир Зеленски заяви пред журналисти, че вече одобрени и гласувани от Конгреса на САЩ пакети с оръжие за Украйна се бавят, като конкретно посочи ракети за противовъздушна отбрана, наред с друго оборудване. Той дори назова и точни цифри - сумата от 16 милиарда долара за вече договорена и финансирана, включително с европейски средства, помощ, която все още не е пристигнала в Украйна. "Трябва да се борим": Зеленски разкри каква сума все още чака Украйна от САЩ

Сега известният украински политически анализатор Роман Шрайк заяви в телеграм канала си "Шрайк Ньюз", че е намерил потвърждение на думите на Зеленски в изпратени до Конгреса доклади на "генералния инспектор на Пентагона, координиращ помощта за Украйна". Става дума за инспектора на надзорния механизъм OAR (операция "Атлантическа решителност" - структурата, която съвместно с Държавния департамент и USAID контролира как се изразходват американските средства и проследява оръжията, предоставени на Киев).

От публикуваното от Шрайк става ясно следното:

Пентагонът е спрял доставките на оръжия на Украйна по програмата USAI през март 2026 г. – това са дългосрочни договори, подписани по времето на президента Джо Байдън за години напред. От доклада се вижда, че през март са доставени оръжия за 19,2 милиарда долара и оттогава повече нищо не е доставено. Така Украйна не е получила американски оръжия на стойност 14,3 милиарда долара по програмата USAI.

Цитираме дословно написаното от Шрайк, както и известната разлика, която той отбелязва с цифрата от 16 млрд. долара, посочена от Зеленски:

"От доклада се вижда, че към март 2026 г. по програмата USAI на Украйна са доставени оръжия на стойност 19,2 милиарда долара от общо 33,5 милиарда долара. Към август 2026 г. са доставени 57% от 33,5 милиарда долара - това са същите 19,2 милиарда долара. С други думи от март до август на Украйна не е доставено НИЩО по програмата USAI.

Вярно е, че 33,5 милиарда долара минус 19,2 милиарда долара оставят остатък от 14,3 милиарда долара, а не 16 милиарда долара, както твърди Зеленски."

Пълният доклад, от който са тези извадки, може да се види ТУК и ТУК.

Нататък Роман Шрайк продължава: "Освен това, Хегсет (Пийт Хегсет, министърът на отбраната на САЩ) и компания успяха да пропилеят 1 милиард долара, като не успяха да проведат търг и да направят поръчка за производство преди крайния срок (таблицата по-долу).

Но на фона на по-голямата бъркотия това са само подробности. Чакаме разследване от Конгреса на цялата тази идиотия и бруталност."

Заглавната снимка е илюстративна и е направена с инструмента за ИИ ChatGPT5 на OpenAI