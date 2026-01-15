Спорт:

Треньорът на ЦСКА 1948: Доста сме тежки, надяваме се в официалните мачове да изглеждаме по друг начин

15 януари 2026, 13:44 часа 188 прочитания 0 коментара

Треньорът на ЦСКА 1948 Иван Стоянов не бе много доволен от представянето на неговия тим в контролата с австрийския ЛАСК Линц. Както е известно, отборът от Бистрица отстъпи с 1:2 в двубоя като по този начин записа третата си поредна загуба по време на зимния подготвителен лагер в Турция. След края на срещата наставникът на „червените“ говори пред медиите като заяви, че футболистите му все още са „доста тежки“.

Иван Стоянов допълни, че най-хубавото е, че загубите в Турция нямат тежест, тъй като са в контролни мачове. Той изрази надеждата си, че ЦСКА 1948 ще изглежда по коренно различен начин, когато дойде време за официалните двубои през пролетния дял от шампионата.

Иван Стоянов говори и за селекцията в ЦСКА 1948

„Случва се това във футбола. И трите контроли играхме, мисля, че по-добре от съперника. Някой път не се получават нещата, които искаме. Но това е хубавото, че са контроли и все пак сме в процес на подготовка. И сме доста тежки, три контроли за десет дена не са малко. Ще гледаме да си оправим грешките и по най-бързия начин да се върнем към победите. Искаме да изпробваме. Затова са контролите. Изпробваме и Пепи Витанов, и други футболисти на различни позиции и ще видим след това“.

ЦСКА 1948

„Имаме разговори с двама-трима футболисти още. Чакаме. Не можем да обявим нищо все още. За изходящи по същия начин. Да, за наша радост Бернардо Коуто се включва доста добре в тренировъчния процес и в мачовете. От него сега искам само да тренира. Доста контроли имаме. Тежки са и тренировките, но това е подготовка. Трябва да се подготвим по най-добрия начин. И да се надяваме за официалните мачове да изглеждаме по друг начин вече“, обясни наставникът на ЦСКА 1948.

