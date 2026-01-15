ЦСКА 1948 с трета поредна загуба в Турция, „Делта форс“ от Бистрица отстъпи пред втория в Австрия

ЦСКА 1948 записа трета поредна загуба по време на зимния си подготвителен лагер, който се провежда в турския курорт Анталия. Момчетата на Иван Стоянов отстъпиха с 1:2 пред втория във временното класиране в австрийската Бундеслига – ЛАСК Линц. Преди това „Делта форс“, както собственикът на тима от Бистрица Цветомир Найденов нарича „червените“ напоследък, загуби от Гьозтепе (1:2) и Рапид Букурещ (1:2). Двубоят бе изгледан на живо от боса на ЦСКА 1948, който пристигна в Турция, за да инспектира как върви подготовката.

ЛАСК вкара и двата си гола преди почивката

В началните минути на срещата двата тима стигнаха до по една добра ситуация, която обаче не бе реализирана. След около четвърт час игра ЦСКА 1948 реализира попадение чрез Елиас Франко. Голът обаче бе отменен заради нарушение в нападение. Малко по-късно Георги Русев стреля опасно, но вратарят на ЛАСК спаси.

Австрийският тим бе много близо до попадение в 33-ата минута, когато Перович прехвърли Георги Шейтанов, но топката срещна напречната греда. Само 180 секунди по-късно ЛАСК поведе. След грешка на ЦСКА 1948 отборът от Линц организира бърза контраатака, която завърши с гол на Максимилиан Ентруп. В 39-ата минута австрийците реализираха втори гол. Той бе дело на Лукас Качавенда, който се разписа след страхотен самостоятелен пробив.

🔴 ЦСКА отстъпи с 1:2 на ЛАСК (Линц) в третата контролна среща от зимния лагер. ⚽ Браян Собреро реализира единственото попадение за „червените“ в 81-ата минута. 💪 Работата продължава. #ЦСКА1948 #СамоЦСКА Posted by FC CSKA 1948 on Thursday, January 15, 2026

През втората част ЦСКА 1948 върна едно попадение

След почивката двата отбора продължиха да създават опасни положения пред вратата на съперника. С пропуски за ЦСКАС 1948 се отличиха Фредерик Масиел и Браян Собреро. Австрийците отговориха с два опасни удара, но Димитър Шейтанов бе на мястото си и спаси.

Десетина минути преди края на двубоя ЦСКА 1948 върна един гол благодарение на Браян Собреро, но силите на родния тим не стигнаха за нищо повече и футболистите на „червените“ трябваше да се примирят с поражението, което е трето поредно за тима по време на подготвителния лагер в Турция. Следващата проверка на състава от Бистрица в Анталия е насрочена за 22 януари, а съперник е отборът на Ягелония Бялисток.

