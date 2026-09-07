Треньорът на Дуанв Русе след загубата: "Няма кой да ме убеди, че се изиграха два нормални мача"

Дунав Русе загуби домакинството си на Славия с 0:1, след като остана с човек по-малко на терена в 10-ата минута на мача. Голът за белите вкара новото им попълнение Йоан Борносузов само 3 минути, след като влезе от резерната скамейка през второто полувреме. След края на срещата треньорът на Дунав Емануел Луканов даде интервю. Той сподели, че за него послендите два мача на "драконите" не са били нормални.

Емануел Луканов: "Няма кой да ме убеди, че се изиграха два нормални мача"

Ето какво каза Еманиуел Луканов след загубата на Дунав Русе от Славия: "Искам да благодаря на цялата публика на Русе за подкрепата към отбора. Момчетата изиграха солиден мач. Пропукахме се един-два пъти и за съжаление не успяхме да вземем точки. Няма кой да ме убеди, че се изиграха два нормални мача. Червеният картон - ОК, но преди това има нарушение за нас с жълт картон. Играхме като равен с равен, дори накрая имахме положение, с което да изравним. И двата мача не заслужавахме този край, който се случи.

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"Този отбор ще запази мястото си в "А" група"

Поздравления за момчетата. Колективът е добър, отборът е добре подготвен, момчетата се трудиха. Този отбор ще запази мястото си в "А" група с отношението, което показва. Вкараха ни от статично положение, при което ние не успяхме да се ориентираме добре. След 0:1 направихме офанзивни смени, дисблансирахме още повече нашия отбор. Опитвахме се всячески да не загубим този мач, имахме и положение".

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