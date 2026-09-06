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Иран отново заплаши САЩ: Този път с по-бърз и болезнен отговор

06 септември 2026, 14:19 часа 982 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images, колаж: Actualno.com, с помощта на ChatGPT
Иран отново заплаши САЩ: Този път с по-бърз и болезнен отговор

Техеран ще предприеме по-бързи и по-силни ответни действия срещу американските атаки - заплаши главният преговарящ на Иран Мохамад Багер Галибаф, цитиран от Asharq Al Awsat. Той отправи предупреждението си, след като Иран атакува американски военни кораби в отговор на американските удари по танкери. Още: Украйна бомбардира кораб с оръжия от Иран за Русия и то в Средиземно море - сигнал и за САЩ (ВИДЕО)

По-силен, бърз и болезнен отговор

Снимка: Envato

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"Американците трябва да са разбрали, че ерата на пропорционалните отговори приключи", изтъкна Галибаф в реч, излъчена от държавните медии. Той добави, че "всяка агресия срещу интересите и сигурността на Иран ще получи по-бърз, по-силен и по-болезнен отговор".

По-рано днес Иран заяви, че е поразил безпилотен американски военен катер в Ормузкия проток.

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Централното командване на САЩ, което ръководи американските военни операции в Близкия изток, не потвърди това твърдение.

Ден по-рано Съединените щати обявиха, че са нанесли удари по ирански петролни танкери в отговор на изстреляните от Иран балистични ракети срещу военноморски кораби на САЩ.

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Иран САЩ война Иран
Антон Иванов
Антон Иванов Редактор
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