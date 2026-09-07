Пловдивски гранд прати роден национал в директен съперник

След нелошия старт на кампанията в Първа лига, в Ботев Пловдив успяха да се ориентират от кои футболсити ще имат нужда през кампанията и на с кои могат да се разделят. "Канарчетата" са шести след изиграването на осем кръга и в самия край на летния трансфрен прозорец решиха да се разделят с полузащитника Никола Илиев. Те го преотстъпват под наем за една година в Септември София.

Никола Илиев не игра в послендите мачове на Ботев Пловдив

Никола Илиев играе за Ботев Пловдив от лятото на 2024 г., когато се завърна от примаверата на Интер срещу 240 000 евро. Именно от пловдивския гранд Илиев замина за Италия през 2020 г. срещу 500 000 евро. От тогава халфът е записал 74 мача за "канарчетата", в които се отчете с 5 гола и 6 асистенции. Но от началото на настоящия сезон Никола Илиев влезе в игра само в 5 мача на Ботев Пловдив, като не записа минути в първата и последните две срещи на "канарчетата".

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Илиев ще играе под наем в Септември София

Според сайта "transfermarkt", Никола Илиев ще премине под наем в друг клуб от Първа лига - Септември София. При "синьо-червените" Илиев ще има шанс да заеме по-голяма роля в клуба и да получава повече игрови минути, в които да натрупа опит. От началото на сезона Ботев Пловдив събра 10 точки от 4 мача - 3 победи, 1 равенство и 4 загуби, като е на шесто място. А Септември София е на осмата позиция с 8 точки от 8 мача - 2 победи, 2 равенства и 4 загуби.

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