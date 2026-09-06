Нетаняху: Израел завърши 80-90% от кампанията си срещу Иран (ВИДЕО)

Израелският премиер Бенямин Нетаняху заяви, че Израел е завършил „80-90%“ от кампанията си срещу ядрената заплаха на Иран, но твърди, че са необходими още действия. В интервю за i24NEWS Нетаняху заяви, че ядрените амбиции на Иран са представлявали екзистенциална заплаха за Израел, предаде американската и близка до Тръмп медия Fox news „Свършихме 80-90% от работата. Трябва да завършим това, което остава“, каза Нетаняху.

Нетаняху също така заяви, че израелската армия запазва способността си да извършва допълнителни операции срещу Иран, като заяви, че израелските пилоти „са били там и могат да бъдат там във всеки един момент“.

Той добави, че целта му е била да се изправи срещу Иран директно, след като е насочил атаките си към регионалната му мрежа от проксита, описвайки Техеран като „главата на октопода“.

САЩ потопиха ирански танкер в Оманския залив

Междувременно Централното командване на САЩ съобщи в събота, че иранският петролен танкер M/T Kylo е потънал в Оманския залив, след като е бил ударен от американски сили по-рано през деня. В публикация в X, днес CENTCOM сподели видеоклип, който показва как корабът поема вода, преди да се плъзне под повърхността.

Thanks to the precision and professionalism of American service members, the M/T Kylo sank in the Gulf of Oman today and joined Iran’s navy at the bottom of the sea. pic.twitter.com/OwSDMl8SSQ — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 6, 2026

„Благодарение на прецизността и професионализма на американските военнослужещи, подводният кораб „Кайло“ потъна днес в Оманския залив и се присъедини към иранския флот на дъното на морето“, пише CENTCOM.

По-рано в събота, CENTCOM съобщи, че американските сили са ударили танкера M/T Kylo и два други ирански петролни танкера, след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция на Иран изстреля балистични ракети срещу два военни кораба на ВМС на САЩ, патрулиращи регионални води.

Танкерът „Кило“ беше един от трите кораба, обект на атака по време на операцията, въпреки че CENTCOM заяви, че това е единственият напълно унищожен танкер, пише още американската медия. ОЩЕ: Иранска атака раздразни САЩ и американците удариха три танкера. Ще има ли удар и по ядрен обект? (ВИДЕО)