"Има причина да дойда тук": Бивш ас на Ливърпул разкри защо е напуснал "Анфийлд"

Бившият полузащитник на Ливърпул Къртис Джоунс разкри защо е напуснал мърсисайдци. Той обясни, че разговорът, който е провел с мениджъра на италианския шампион Интер Кристиан Киву, е сред ключовите причини за раздялата му с "червените". Възпитаникът на академията на англичаните напусна "Анфийлд" през летния трансферен прозорец, като сделката между двата клуба за правата му беше на обща стойност 35 милиона евро.

Къртис Джоунс: "Това са малките неща"

Ето какво каза Къртис Джоунс, цитиран от "The Mirror": "Има причина да дойда тук: телефонните разговори, които направихме, начинът, по който играе отборът, тактическите му идеи и начинът, по който работи всеки ден. Това са малките неща, които казват, неща, които може да изглеждат незначителни, но в крайна сметка имат огромно влияние. Освен това, той има богат опит, играл е на най-високо ниво. Той управлява отбора блестящо. Киву е един от нас и това е от основно значение за мен.

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"Разбира се, имам много да доказвам"

Чувствам се като у дома си с момчетата. Те са невероятни от първия ден, така че мога да бъда себе си. Разбира се, имам много да доказвам, но знам, че ако съм просто себе си, момчетата, персоналът и феновете ще ме харесат. Някои казват, че Серия А е скучна, а Висшата лига не е, но днес не сте виждали това. Има страхотни треньори и много тактики. Италианските отбори никога не се отказват". Джоунс подписа договор с Интер до лятото на 2031 г. Трансферната сума за англичанина беше 30 милиона евро, плюс 5 милиона евро бонуси.

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