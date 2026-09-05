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Иранска атака раздразни САЩ и американците удариха три танкера. Ще има ли удар и по ядрен обект? (ВИДЕО)

05 септември 2026, 19:05 часа 390 прочитания 0 коментара
Снимка: Getty Images
Иранска атака раздразни САЩ и американците удариха три танкера. Ще има ли удар и по ядрен обект? (ВИДЕО)

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че три ирански танкера са били ударени от американски ракети (вероятно и дронове), след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) изстреля балистични ракети към два военни кораба на американските военноморски сили, патрулиращи в регионални води. Според CENTCOM, американски самолетоносач и разрушител успешно са избегнали множество непровокирани ирански атаки.

Заради тези атаки, САЩ са атакували 3 ирански танкера, като в официалния си профил в "Х" CENTCOM обяви, че щом Иран атакува 2 американски кораба, отговорът е с 3 загубени от иранска страна. Американците казват, че са извадили от строя танкерите на IRGC M/T Downy край бреговете на остров Харг и M/T Stark 1 близо до Бандар-е-Джаск. По-рано сутринта "Ройтерс" съобщи, позовавайки се на ирански медии, че при Харг са чути взривове. Американските сили също така твърдят, че напълно са унищожили танкера M/T Kylo (известен още като "Noxen") в Оманския залив, като са ударили кораба на множество критични места, а екипажът му е бил принуден да го напусне.

"Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораба, ще ви наложим още по-висока икономическа цена – ще унищожим три от вашите", каза адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.

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Американски удар по ядрен обект?

САЩ може много скоро да нанесет удар по предполагаемия ирански ядрен обект край Натанз в подножието на планината Кух-е Коланг Газ-ла, съобщи президентът Доналд Тръмп според БТА.

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"Може много скоро да ударим (планината) Кирка. Това е в случай че там се върши нещо", каза той в отговор на журналистически въпрос. В САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

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Ивайло Ачев
Ивайло Ачев Редактор
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