Иранска атака раздразни САЩ и американците удариха три танкера. Ще има ли удар и по ядрен обект? (ВИДЕО)

Централното командване на САЩ (CENTCOM) обяви, че три ирански танкера са били ударени от американски ракети (вероятно и дронове), след като Корпусът на гвардейците на ислямската революция (IRGC) изстреля балистични ракети към два военни кораба на американските военноморски сили, патрулиращи в регионални води. Според CENTCOM, американски самолетоносач и разрушител успешно са избегнали множество непровокирани ирански атаки.

Заради тези атаки, САЩ са атакували 3 ирански танкера, като в официалния си профил в "Х" CENTCOM обяви, че щом Иран атакува 2 американски кораба, отговорът е с 3 загубени от иранска страна. Американците казват, че са извадили от строя танкерите на IRGC M/T Downy край бреговете на остров Харг и M/T Stark 1 близо до Бандар-е-Джаск. По-рано сутринта "Ройтерс" съобщи, позовавайки се на ирански медии, че при Харг са чути взривове. Американските сили също така твърдят, че напълно са унищожили танкера M/T Kylo (известен още като "Noxen") в Оманския залив, като са ударили кораба на множество критични места, а екипажът му е бил принуден да го напусне.

“Let the message to the IRGC be clear: If you shoot at two of our ships, we will impose an even higher economic cost —taking out three of yours. We will not hesitate to defend American forces, and if necessary, destroy Iran’s limited and exposed oil fleet.” — Adm. Brad Cooper,… pic.twitter.com/UGGcSGsUtd — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 5, 2026

"Нека посланието към Корпуса на гвардейците на ислямската революция (IRGC) бъде ясно: Ако стреляте по два от нашите кораба, ще ви наложим още по-висока икономическа цена – ще унищожим три от вашите", каза адмирал Брад Купър, командир на CENTCOM.

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Американски удар по ядрен обект?

САЩ може много скоро да нанесет удар по предполагаемия ирански ядрен обект край Натанз в подножието на планината Кух-е Коланг Газ-ла, съобщи президентът Доналд Тръмп според БТА.

"Може много скоро да ударим (планината) Кирка. Това е в случай че там се върши нещо", каза той в отговор на журналистически въпрос. В САЩ наричат "Кирка" (Pickaxe Mountain) планината Кух-е Коланг в Иран. Тя се намира близо до силно пострадалия от въздушни удари обект за ядрено обогатяване на уран в Натанз и представлява тежко укрепен обект, в който са разположени два дълбоко вкопани тунелни комплекса.

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