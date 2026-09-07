Кабинетът "Радев":

Треньорът на Славия след победата: "Йоан ни измъкна, мислим мач за мач"

07 септември 2026, 22:52 часа 178 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Славия след победата: "Йоан ни измъкна, мислим мач за мач"

В послендия мач от осмия кръг на Първа лига Славия победи новака в родния елит Дунав Русе с минимален резултат 1:0. Голът за "белите" отбеляза бившия футболсит на ЦСКА Йоан Борносузов, който влезе като смяна и вкара само 3 минути, след като се появи на терена. Старши треньорът на Славия Ратко Достанич даде интервю след мача, в които призна, че нападателят ги е измъкнал.

Ратко Достанич: "Искам да поздравя момчетата"

Ето какво каза Ратко Достанич: "Йоан ни измъкна. Опитахме се да направим качествен мач. Искам да поздравя момчетата, че подходиха много сериозно и бяхме опасни. За мен това е много важно и важни три точки, това дава импулс. Има още два мача преди международната пауза. Мислим мач за мач. Работя много добре с тези футболисти. Видя се и през първото полувреме, че дори с 11 на 10 съперникът беше добре организиран, ние имахме положения, но трябва да продължим да работим.

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"Понякога трябва концентрация"

Дунав е много добре организиран, минаха веднага 4-4-1, направиха добър блок и чакаха грешки. Понякога трябва концентрация. Помните срещу Левски – направихме добър мач, но имаше хаос по едно време. Водехме сега 1:0 и някои грешки можеха да струват скъпо. Просто така се случи с по един гол да печелим. Не успяхме да спечелим някои домакински мачове. Това са много важни три точки, дава самочувствие".

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Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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