Смъртоносна нощ в Ливан след нови израелски нападения

Най-малко 11 души са загинали и петима са ранени при израелски удари срещу село Кфар Реман в Южен Ливан, предадоха ливанската агенция ННА и Франс прес. Сред жертвите на удара, унищожил триетажна жилищна сграда, има и две кърмачета. Двама от загиналите са служители на ислямска служба за спешна помощ, чийто автомобил бил ударен в същия район.

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Предишният ден при удари, нанесени въпреки прекратяването на огъня, загинаха седем души, припомня БТА.

В същото време израелската авиация е нанесла удари срещу Горно Набатие и Арабсалим.

По-рано тази нощ израелската армия нареди евакуацията на жилищен блок в Дейр Захрани. Сградата беше унищожена 22 минути по-късно.