С моментален ефект: Бивш нападател за ЦСКА откри сметката си за Славия и наказа 10 от Дунав

В последния мач от осмия кръг на Първа лига новакът в родния елит Дунав Русе прие столичния гранд Славия. В началото двубоят изглеждаше равносноен, но "драконите" останаха с човек по-малко много рано в мача. Все пак до полувремето нито един от отборите не успя да отбележи гол. Но малко след изтичането на час игра влезлият като смяна Йоан Борносузов отбеляза и донесе победата на Славия с 1:0 като гост на Дунав Русе.

Дунав Русе получи червен картон след 10 минути игра

Двубоят започна много динамично, като и двата тима организираха бързи атаки, но останаха без успех. Срещата изглеждаше равностойна до 10-ата минута, когато Киракус Антониу получи червен картон за опасно влизане срещу съперник. Така домакините от Дунав останаха с човек по-малко рано в мача. До края на първото полувреме Славия владееше топката в 60% от времето и отправи значително повече удари от съперника си - 7 срещу 3. Два от ударите бяха точни, но вратарят на русенци Георги Китанов се справи. Въпреки численото си превъзходство "белите" не успяха да се възползват и първото полувреме завърши при резултат 0:0.

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Йоан Борносузов вкара 3 минути, след като влезе в игра

Логично, второто полувреме започна с атакуващи действия на Славия, но още в първите минути след подновяването на играта "белите" изпуснаха някои добри положения. Това доведе до смяна в предни позиции от Ратко Достанич, с която Йоан Борносузов влезе на мястото на Кристиян Стоянов в 63-ата минута. Само 3 минути по-късно решението на Достанич се отплати, като Борносузов откри резултата за Славия. Въпреки че беше с човек по-малко на терена, Дунав успя да владее топката в по-голямата част от второто полувреме, но отново не стигна до опасни положения.

Ходът на мача можеше да претърпи обрат, като Владимир Милетич получи втори жълт и съответно червен картон. Но след консултация с ВАР, главният съдия отмени решението си. До края на срещата не паднаха повече попадения и така Славия взе победата с 1:0 като гост на Дунар Русе

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