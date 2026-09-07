Иран подготвя нови ограничения в Ормузкия проток

Иран обяви, че през следващите дни ще оповести създаването на нова зона с ограничен достъп в Персийския залив, както и карти на нов плавателен коридор през Ормузкия проток. Tова става на фона на повишаването на цените на петрола, предизвикано от размяната на удари по плавателни съдове през уикенда, съобщи Reuters. Новата зона с ограничен достъп ще започва от мястото, където стартира американската блокада срещу Иран, и ще обхваща части от Персийския залив, заяви Мохсен Резаи, секретар на Върховния съвет за национална сигурност на Иран, в интервю за държавната телевизия.

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Бяха предоставени малко подробности за плана, но Резаи заяви, че всеки кораб, навлизащ в новата зона, ще бъде включен в списък със санкции.

Освен това скоро ще бъдат одобрени и карти, описващи маршрутите за преминаване през Ормузкия пролив – жизненоважен енергиен коридор, който до голяма степен е затворен за движение на танкери.

„Картите на нов международен коридор, разположен в ирански и омански води и чието управление ще бъде поето от Иран, са съгласувани и трябва да бъдат подписани в близките дни“, каза Резаи.

„Ще се ангажираме с поддържането на Ормузкия пролив отворен едва когато американците спрат със саботажите, заплахите и нападенията срещу Иран“, добави Резаи.

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Шест месеца след като американско-израелските удари срещу Иран отприщиха войната, конфликтът изглежда е в задънена улица. Предварителното споразумение за прекратяване на огъня, постигнато през юни, се разпадна, а дипломатическите усилия за възстановяване на мирния процес бележат минимален напредък.

След пауза във военните действия, през по-голямата част от август размяната на ответни удари се възобнови. В събота американските сили нанесоха удари по три ирански петролни танкера – включително един край остров Харг, ключов център за износ на петрол на Иран – в отговор на атаки, извършени от Корпуса на гвардейците на ислямската революция срещу американски военни кораби в региона.

Според данни за корабоплаването от понеделник, през последните 10 дни през пролива са преминавали средно по 10 кораба за превоз на суровини – най-ниският брой от май насам. Това допринесе за продължаване на значителния ръст на цените на петрола от миналата седмица, като сортът „Брент“ поскъпна с 0,8% и надхвърли 97 долара за барел.