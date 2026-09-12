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Треньорът на Дунав след загубата от ЦСКА 1948: "Трети път губим така, отива на глупост"

12 септември 2026, 21:57 часа 553 прочитания 0 коментара
Снимка: БГНЕС
Треньорът на Дунав след загубата от ЦСКА 1948: "Трети път губим така, отива на глупост"

Дунав Русе беше много близо до престижно равенство срещу един от водещите клубове в Първа лига. "Драконите" задържаха равенство 1:1 до 90-ата минута срещу ЦСКА 1948, но "червените" взеха победата след късен гол от статично положение. Възпитаниците на Огнян Младенов поведоха рано, но Дунав изравни в началото на второто полувреме. "Драконите" вкараха още един гол, но той беше отменен заради засада. Старши треньорът на Дунав Емануел Луканов говори след края на мача.

Емануел Луканов: "Не мога да повярвам"

Ето какво каза Емануел Луканов: "В трети мач губим точки. Трябва да имаме по-адекватна реакция. Не знам дали е объркване или лоша реакция. Не мога да повярвам, че не може да предотвратим такъв гол. Все нещо малко не ни достига. Три мача губим от три статични положения. Веднъж, втори път, трети път, вече отива на глупост. Може би има ментален блокаж.

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Емануел Луканов

"Дори хиксът не ни устройва"

Трябва задължително да победим Ботев Враца в следващия кръг. Ако не се случи, точковият актив е малък. Дори хиксът не ни устройва. Ако не победим, всеки си носи отговорностите, а аз като първо лице също". След загубата от ЦСКА 1948 Дунав Русе остава на дъното на класирането в родната Първа лига. За 9 мача, които "драконите" изиграха от завръщането си в елита, те записаха 7 загуби, 1 равенство - 2:2 с Локомотив София и 1 победа - с 2:1 над Локомотив Пловдив.

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ФК ЦСКА 1948 Първа лига Дунав Русе Емануел Луканов
Николай Илиев
Николай Илиев Редактор
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