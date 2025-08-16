В Нидерландия: "Принцът на карнавала" Хулио Веласкес губи контрол в емоциите си

Българският гранд Левски продължава похода си на европейската сцена. "Сините" преодоляха третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите и сега са на крачка от влизане в основната фаза на турнира. Единственото, което стои пред това историческо постижение за отбора на Хулио Веласкес, е отборът на АЗ Алкмаар. Срещите от плейофа между двата тима са насрочени за 21 и 28 август.

В Нидерландия са добре запознати с работата на Веласкес

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не е непознато име в Нидерландия. Испанският специалист остави запомняща се следа по време на своя престой начело на местния Фортуна Ситард. Той често се превръщаше в обект на коментари и анализи от нидерландските медии заради поведението си край тъчлинията. Дон Хулио не прикрива емоциите си и често може да бъде забелязан да подскача и показва оживени жестове.

"Принца на карнавала"

Именно това му поведение му донесло прозвището "Принца на карнавала" в "ниската земя". Негов автор е бившият национален вратар на "лалетата" Роналд Ватереус. Понастоящем той работи като футболен анализатор и редовно коментира за популярни спортни предавания в страната. След като стана ясно, че АЗ Алкмаар ще играе с Левски на Веласкес, популярното издание vi.nl посвети специален материал на испанския специалист, когото определи като най-разпознаваемата фигура от "синия" клуб в Нидерландия.

В Нидерландия са категорични, че Хулио Веласкес е абсолютно непредвидим и губи контрол в емоциите си. Говори се, че феновете в "ниската земя" така и не са свикнали с оживените реакции на испанеца по време на престоя му начело на Фортуна. Той често е бил критикуван за бурното си поведение, а някои журналисти дори настоявали ръководството на нидерландския тим да реагира, след като Веласкес загуби самообладание при домакинската загуба от Твенте с 0:3 на 11 март 2023 г.

