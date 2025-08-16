Срещата Тръмп-Путин:

В Нидерландия: "Принцът на карнавала" Хулио Веласкес губи контрол в емоциите си

16 август 2025, 10:48 часа 860 прочитания 0 коментара
В Нидерландия: "Принцът на карнавала" Хулио Веласкес губи контрол в емоциите си

Българският гранд Левски продължава похода си на европейската сцена. "Сините" преодоляха третия квалификационен кръг в Лигата на конференциите и сега са на крачка от влизане в основната фаза на турнира. Единственото, което стои пред това историческо постижение за отбора на Хулио Веласкес, е отборът на АЗ Алкмаар. Срещите от плейофа между двата тима са насрочени за 21 и 28 август.

В Нидерландия са добре запознати с работата на Веласкес

Наставникът на Левски Хулио Веласкес не е непознато име в Нидерландия. Испанският специалист остави запомняща се следа по време на своя престой начело на местния Фортуна Ситард. Той често се превръщаше в обект на коментари и анализи от нидерландските медии заради поведението си край тъчлинията. Дон Хулио не прикрива емоциите си и често може да бъде забелязан да подскача и показва оживени жестове.

Хулио Веласкес

"Принца на карнавала"

Именно това му поведение му донесло прозвището "Принца на карнавала" в "ниската земя". Негов автор е бившият национален вратар на "лалетата" Роналд Ватереус. Понастоящем той работи като футболен анализатор и редовно коментира за популярни спортни предавания в страната. След като стана ясно, че АЗ Алкмаар ще играе с Левски на Веласкес, популярното издание vi.nl посвети специален материал на испанския специалист, когото определи като най-разпознаваемата фигура от "синия" клуб в Нидерландия. 

В Нидерландия са категорични, че Хулио Веласкес е абсолютно непредвидим и губи контрол в емоциите си. Говори се, че феновете в "ниската земя" така и не са свикнали с оживените реакции на испанеца по време на престоя му начело на Фортуна. Той често е бил критикуван за бурното си поведение, а някои журналисти дори настоявали ръководството на нидерландския тим да реагира, след като Веласкес загуби самообладание при домакинската загуба от Твенте с 0:3 на 11 март 2023 г.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

ОЩЕ: Заради Левски: Аз Алкмаaр отложи мач от Ередивизи

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Дария Александрова
Дария Александрова Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Хулио Веласкес
Още от Футбол България
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес