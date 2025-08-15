Заради Левски: Аз Алкмаaр отложи мач от Ередивизи

АЗ Алкмаaр отложи двубоя си срещу Цволе от третия кръг на Ередивизи. Срещата няма да се проведе на предварително насрочената дата - 24 август, а е отложена за 24 септември (сряда). Това се налага заради участието на нидерландския колос в плейофите на Лигата на конференциите срещу Левски, като двата мача са на 21 и 28 август. Все още не е ясно дали "сините" няма да предприемат същата стъпка за сблъсъка с Ботев Пловдив.

Тази неделя АЗ Алкмаар гостува на Волендам във втория кръг на елитното първенство на Нидерландия. Интересно е, че Левски също ще има визита в неделя на Ботев Враца в мач от петия кръг на родното първенство, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да гостуват на Ботев в Пловдив.

Изпълнителният директор на столичния ни гранд Даниел Боримиров заяви, че допълнително ще се реши дали този мач да бъде отложен, каквото право има Левски като евроучастник. „Няма да отлагаме мача с Ботев Враца в неделя. Обмисляме дали да поискаме отлагане на двубоя с Ботев Пловдив, но ще го анализираме и ще вземем решение“, гласяха думите му.

Междувременно АЗ Алкмаар преотстъпи защитника си Фин Стам в елитния Вилем II през новия сезон. В договора му има и клауза за откупуването на правата му. 22-годишният Стам е в академията на АЗ Алкмаар от 13-годишен, като е бил част от отбора, който спечели младежката Шампионска лига с отбора през 2023. След това става капитан на младежкия отбор на АЗ Алкмаар, а на 2 март 2024 прави дебют в Ередивизи при гостуването на Спарта Ротердам. През миналия сезон Фин Стам е играл под наем в Гронинген, за който има 21 срещи.

