Войната в Украйна:

Заради Левски: Аз Алкмаaр отложи мач от Ередивизи

15 август 2025, 17:07 часа 559 прочитания 0 коментара
Заради Левски: Аз Алкмаaр отложи мач от Ередивизи

АЗ Алкмаaр отложи двубоя си срещу Цволе от третия кръг на Ередивизи. Срещата няма да се проведе на предварително насрочената дата - 24 август, а е отложена за 24 септември (сряда). Това се налага заради участието на нидерландския колос в плейофите на Лигата на конференциите срещу Левски, като двата мача са на 21 и 28 август. Все още не е ясно дали "сините" няма да предприемат същата стъпка за сблъсъка с Ботев Пловдив.

АЗ Алкмаaр отложи двубоя си срещу Цволе

Тази неделя АЗ Алкмаар гостува на Волендам във втория кръг на елитното първенство на Нидерландия. Интересно е, че Левски също ще има визита в неделя на Ботев Враца в мач от петия кръг на родното първенство, който ще се играе по програма. Следващия уикенд "сините" трябва да гостуват на Ботев в Пловдив.

ОЩЕ: Обявиха съдиите за плейофите на Левски и Арда, рефер от Висшата лига ще свири на Лудогорец

Изпълнителният директор на столичния ни гранд Даниел Боримиров заяви, че допълнително ще се реши дали този мач да бъде отложен, каквото право има Левски като евроучастник. „Няма да отлагаме мача с Ботев Враца в неделя. Обмисляме дали да поискаме отлагане на двубоя с Ботев Пловдив, но ще го анализираме и ще вземем решение“, гласяха думите му.

Най-важните спортни новини за деня - Специална селекция в канала ни във Viber! Последвайте ни тук!

Междувременно АЗ Алкмаар преотстъпи защитника си Фин Стам в елитния Вилем II през новия сезон. В договора му има и клауза за откупуването на правата му. 22-годишният Стам е в академията на АЗ Алкмаар от 13-годишен, като е бил част от отбора, който спечели младежката Шампионска лига с отбора през 2023. След това става капитан на младежкия отбор на АЗ Алкмаар, а на 2 март 2024 прави дебют в Ередивизи при гостуването на Спарта Ротердам. През миналия сезон Фин Стам е играл под наем в Гронинген, за който има 21 срещи.

ОЩЕ: "Апетитът идва с яденето!": Боримиров за шансовете на Левски срещу АЗ Алкмаар

Последвайте ни в Google News Showcase, за да получавате още актуални новини.
Джем Юмеров
Джем Юмеров Отговорен редактор
Левски АЗ Алкмаар Лига на конференциите Ередивизи
Още от Футбол свят
Новините от днес
Интересно от мрежата
Новините днес