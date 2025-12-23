Валери Божинов ще използва връзките си, за да уреди трансфер на Марин Петков

Марин Петков е единственият футболист на Левски, на когото е обещан трансфер извън клуба. Лично Наско Сираков е обещал на Петков да го продаде, след като се е консултирал със старши треньора Хулио Веласкес. Испанският специалист е убедил Сираков, че играта на „сините“ няма да пострада от липсата на крилото. На „Герена“ очакват добра оферта за Марин Петков, но засега такава няма. За да се забърза процеса, към трансферната политика на Левски се присъединява бившият играч на „сините“ Валери Божинов.

Валери Божинов ще използва връзките си в Италия

Валери Божинов е играл за много клубове в Италия. Той премина през Лече, Фиорентина, Ювентус, Парма, Верона, Виченца, Тернана и Пескара. Въпреки добрия сезон на Марин Петков, Левски все още не е получил достойна оферта. Той смени мениджърската си агенция, като подписа с тази, която държи правата на световни звезди като Емилиано Мартинес, Лука Модрич и Александър Исак. Но резултат на трансферния пазар все още няма. Според колегите от „Мач Телеграф“ Божинов ще използва връзките си в Италия, за да опита да помогне на бившия си клуб.

Още: Футболист №1 на България за 1987 г.: Ако сега Левски не стане шампион, не виждам кога ще се случи скоро

Петков може и да си тръгне, но четирима други са под ключ

Марин Петков не беше продаден през лятото заради участието на Левски в евротурнирите. Беше му обещан трансфер през зимата, но сега самият той е по-склонен да остане. За разлика от Петков, други футболисти на Левски категорично ще останат на „Герена“. Ръководството на „сините“ отказва всички оферти за Майкон, Кристиан Димитров, Мустафа Сангаре и Макун. Интересът от всякакви световни грандове към звездите на Левски е голям, но засега от клуба нямат никакви намерения да ги продават. Самите футболисти също са на мнение, че е по-добре да останат на „Герена“ поне до лятото. Очаква се след края на сезона цените им да се завишат и те да направят по-големи трансфери както за Левски, така и за самите тях.

Още: Световен гигант следи Светослав Вуцов