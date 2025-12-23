Световен гигант следи Светослав Вуцов

Последният мач на вратаря на Левски Светослав Вуцов за националния отбор беше гостуването на Испания от квалификациите за Мондиал 2026. Тогава България допусна загуба с 0:4, а след скандала между стража и щаба на „лъвовете“ се говореше, че националният селекционер Александър Димитров е пуснал Вуцов само, за да му “напълнят кошницата“. Но дефектът може да се превърне в ефект, тъй като въпреки 4-те допуснати гола, Вуцов направи доста спасявания. Това е хванало окото на един от световните грандове – Атлетико Мадрид.

Атлетико Мадрид следи изявите на Вуцов с Левски

Според колегите от „24 часа“ Светослав Вуцов е попаднал в полезрението на Атлетико Мадрид. Най-вероятно това се е случило именно след мача между България и Испания във Валядолид. Въпреки че допусна 4 гола, стражът на Левски направи и доста спасявания. Това е довело до интерес от страна на „дюшекчиите“ и в момента екипът на Диего Симеоне следи изявите на българина. В Първа лига Вуцов е лидер по сухи мрежи, като е запазил 8 в 19 мача. Освен това е бил титуляр във всички срещи на Левски. Според сайта „Transfermarkt“ в момента Светослав Вуцов е оценен на 2.5 милиона евро.

Левски е първи в Първа лига, а Атлетико – трети в Ла Лига

Левски е лидер в Първа лига с 44 точки от 19 мача – 14 победи, 2 равенства и 3 загуби. За Купата на България „сините“ ще се изправят срещу Лудогорец на 1/4-финал. Атлетико Мадрид се движи трети в Ла Лига с 37 точки от 18 мача – 11 победи, 4 равенства и 3 загуби. „Дюшекчиите“ се класираха за 1/8-финалите на Купата на Краля, след като победиха Атлетико Балеарес с 3:2 в последния кръг. А в основната фаза на Шампионска лига мадридчани са на 8-мо място, като то е последното, което дава право на директно класиране на 1/8-финалите.

