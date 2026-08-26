Ескалация преди АЕК - Левски: Гръцката полиция използва сълзотворен газ срещу "сините" фенове

Напрежението около реванша между АЕК и Левски в Атина ескалира непосредствено преди началото на двубоя. Част от българските привърженици са влезли в конфликт с гръцката полиция, която е използвала сълзотворен газ. Заради инцидента колоната от около 20 автобуса с фенове на "сините" е била спряна за известно време.

Инцидент с фенове блокира колона от около 20 автобуса в Атина

Напрежението около гостуването на Левски в Атина се покачи сериозно часове преди началото на реванша с АЕК. По време на организираното придвижване на българските привърженици към стадиона е възникнал инцидент между част от феновете и гръцката полиция.

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По информация на Sportal.bg органите на реда са използвали сълзотворен газ срещу част от привържениците на "сините". След случилото се цялата колона от приблизително 20 автобуса е била спряна за определен период, докато ситуацията бъде овладяна.

Инцидентът се случва на фона на изключително засилени мерки за сигурност в гръцката столица. Двубоят е определен като високорисков, а придвижването на гостуващата агитка е организирано и съпровождано от гръцките власти, за да бъде избегнат контакт между феновете на двата отбора.

Около 1400 привърженици на Левски се очаква да бъдат в сектора за гости на стадиона на АЕК. По-рано през деня гръцката полиция задържа шестима български граждани при проверки на автомобили на тол пунктове край Атина. При проверките са открити общо три ножа.

Шестимата българи са отведени за допълнителни действия, като срещу тях е започнала процедура заради предполагаеми нарушения на гръцкото законодателство.

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